Perpanjangan SIM Gratis untuk Ojol di Jateng Hanya Berlaku di Acara Tertentu

Program gratis perpanjangan SIM untuk para pengemudi ojek online (Ojol) di Jawa Tengah, diumumkan Gubernur Luthfi, hanya berlaku untuk acara Sarasehan Mitra Ojol dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan bukan kebijakan permanen.

Kebijakan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis bagi pengemudi ojek online ( Ojol ) di Jawa Tengah yang diumumkan Gubernur Ahmad Luthfi baru-baru ini telah menarik perhatian besar dari masyarakat. Banyak pihak yang penasaran dengan kapan program ini akan resmi diterapkan serta apakah akan terbuka untuk semua kalangan.

Pada acara yang diadakan di GOR Jatidiri Semarang, Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng akan menanggung biaya perpanjangan SIM bagi para pengemudi Ojol yang telah kadaluwarsa. 'Yang SIM-nya mati, kumpulin, pemerintah provinsi yang bayar, langsung daftar ke belakang,' ucap Luthfi di depan ratusan pengemudi seperti dilansir oleh Kompas.com pada Jumat (12/9/2025). \Namun, berdasarkan pernyataan terbaru dari akun Instagram Ahmad Luthfi, program ini tidak bersifat permanen. Bantuan hanya diberikan secara langsung dalam acara Sarasehan Mitra Ojol dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang dilaksanakan di GOR Jatidiri Semarang. 'Dalam acara Sarasehan kemarin, kami bantu para sopir Ojol yang masa berlaku SIM-nya sudah habis agar segera diurus. Namun, program ini hanya berlaku dalam acara tersebut dan tidak berkelanjutan,' tulis Ahmad Luthfi melalui akun Instagramnya.\Gubernur menegaskan bahwa bantuan ini merupakan respons cepat terhadap kondisi di lapangan, terutama terkait tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah. Melansir dari unggahan yang sama, Gubernur menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyumbang kematian terbesar kedua di Jawa Tengah, setelah kasus pembunuhan. Langkah membantu para pengemudi Ojol memperpanjang SIM dianggap sebagai salah satu upaya konkret dalam mengurangi risiko kecelakaan. 'Dengan begitu, mereka bisa berkendara dengan aman dan meminimalkan risiko kecelakaan. Keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua,' ujar Luthfi dalam unggahan tersebut. Ketika ditanya mengenai kebijakan tersebut, Ditlantas Polda Jawa Tengah melalui Kasubdit Regident, AKBP Prianggo Malau menyatakan, masih belum ada kepastian terkait skema teknis dan jadwal pelaksanaan program secara luas. Oleh karena itu, belum ada prosedur atau mekanisme pendaftaran SIM gratis bagi pengemudi yang tidak hadir dalam acara Sarasehan. Warga diimbau untuk tidak terjebak informasi yang tidak akurat, dan menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari Pemprov Jateng maupun Ditlantas Polda Jateng





KompasTV / 🏆 22. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SIM Gratis Ojol Jawa Tengah Gubernur Ahmad Luthfi Sarasehan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Aktivis 98 Gagas 'Warga Peduli Warga', Bagikan Ribuan Sembako ke Ojol dan Warga Rentan JakartaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ekonom Tunggu Menkeu Purbaya soal Anggaran untuk Ojol dan Bansos PanganEkonom menilai, reposisi anggaran memang jadi salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk kucurkan program stimulus ekonomi.

Baca lebih lajut »

Minggu, SIM Keliling hanya melayani lokasi di Jaktim dan JakbarDirektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hanya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Barat (Jakbar), ...

Baca lebih lajut »

Jadwal Mobil SIM Keliling Jakarta dan Tangsel Minggu 14 September 2025Pada hari Minggu 14 September 2025, jadwal layanan mobil SIM Keliling hanya tersedia dua wilayah saja untuk Jakarta. Kemudian, satu unit untuk wilayah Tangerang Selatan.

Baca lebih lajut »

Ruang Amal Indonesia dan IFG Gelar Literasi Keuangan untuk Driver Ojol TunarunguJPNN.com : Ruang Amal Indonesia bersama IFG Life menggelar program literasi keuangan untuk ojol tunarungu yang digelar di Deaf Learning Center Ibtisamah Muli

Baca lebih lajut »

Pemerintah Berencana Subsidi Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi OjolPemerintah akan menjaring pekerja informal, termasuk pengemudi daring, ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca lebih lajut »