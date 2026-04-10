Pernikahan Viral di Luwu: Gadis 18 Tahun Dipersunting Pria 71 Tahun, Sorotan Usia dan Implikasi Hukum

Sebuah pernikahan yang melibatkan perbedaan usia yang signifikan, yaitu antara seorang gadis berusia 18 tahun dan seorang pria berusia 71 tahun, di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi viral dan memicu perdebatan publik. Meskipun kedua belah pihak disebut menyetujui pernikahan tersebut, usia mempelai perempuan yang belum memenuhi batas minimal pernikahan menurut hukum menjadi fokus utama.

Pernikahan yang menjadi viral di media sosial antara seorang gadis berusia 18 tahun dan seorang pria berusia 71 tahun di Kabupaten Luwu , Sulawesi Selatan , telah memicu berbagai tanggapan dan perbincangan publik. Peristiwa ini, yang terjadi di Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, pada Minggu (5/4), melibatkan mempelai pria bernama Buhari dan mempelai perempuan berinisial TA, yang masih berstatus sebagai pelajar SMA.

Perbedaan usia yang sangat signifikan ini, yaitu 53 tahun, tentu saja menjadi sorotan utama. Dalam beberapa laporan, terungkap bahwa Buhari diketahui memiliki aset berupa lahan perkebunan yang cukup luas, yang mengindikasikan kondisi ekonomi yang mapan. Informasi ini kemudian dikaitkan dengan beberapa spekulasi mengenai kemungkinan motif di balik pernikahan tersebut, meskipun pihak-pihak terkait menyebutkan bahwa pernikahan ini terjadi atas dasar saling menyukai. Kepala Desa Batu Lappa, Muhammad Arsad, memberikan keterangan tambahan terkait pernikahan ini. Beliau menyebutkan bahwa Buhari dikenal sebagai warga yang memiliki perkebunan luas, menunjukkan stabilitas ekonomi yang mungkin menjadi faktor yang dipertimbangkan. Arsad juga mengungkapkan bahwa pihak pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam proses pernikahan ini, mulai dari lamaran hingga akad nikah. Menurutnya, pihak desa hanya menerima informasi setelah acara selesai, yang berbeda dengan kebiasaan di mana pemerintah desa biasanya dilibatkan sejak awal. Arsad sendiri mengaku tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut karena sedang berada di luar daerah. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, tidak ada indikasi adanya unsur paksaan dalam pernikahan tersebut. \Penjelasan lebih lanjut dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pernikahan ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diperkuat oleh sejumlah video yang beredar di media sosial, yang menampilkan mempelai perempuan tampak ceria dan bahagia selama prosesi pernikahan berlangsung. Namun demikian, meskipun terlihat adanya persetujuan dari kedua belah pihak, aspek usia mempelai perempuan tetap menjadi perhatian utama. Perlu diingat bahwa usia TA yang baru menginjak 18 tahun belum memenuhi persyaratan batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia, yaitu 19 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas pernikahan tersebut dan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini juga menyoroti kompleksitas masalah pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, yang melibatkan berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus berupaya mencegah dan menanggulangi pernikahan dini, serta memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara maksimal. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan hak-hak anak harus terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. \Kasus pernikahan ini juga membuka diskusi mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan anak, termasuk kemiskinan, tradisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi akar masalah ini. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pernikahan di bawah umur dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar hukum. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai hukum perkawinan dan dampaknya bagi anak-anak. Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mencegah pernikahan anak. Melalui edukasi yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini, serta mendukung upaya perlindungan anak. Kasus di Luwu ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Kita harus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah





