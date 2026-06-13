Pernikahan Megah Jennifer Coppen & Justin Hubner: Dari Kebaya Jawa hingga Eiffel, 3 Hari Penuh Syiar

Jennifer Coppen dan Justin Hubner menggelar rangkaian pernikahan selama tiga hari di Bali, menampilkan konsep prewedding tradisional Jawa dan internasional di Paris, serta prosesi adat yang disiarkan SCTV.

Jennifer Coppen dan Justin Hubner menggelar rangkaian pernikahan yang memukau dalam tiga hari berturut‑turut, dimulai dengan acara siraman dan pengajian pada 12 Juni 2026, dilanjutkan dengan akad nikah pada 13 Juni 2026, dan berakhir dengan resepsi yang disiarkan secara langsung pada 15 Juni 2026.

Semua tahapan tersebut diselenggarakan di Bali dengan nuansa adat Jawa yang kental, sementara persiapan pra‑pernikahan pasangan ini telah memukau publik melalui enam konsep foto prewedding yang dipublikasikan di akun Instagram resmi mereka sejak April 2026. Konsep pertama menampilkan Jennifer mengenakan kebaya hitam panjang berhiaskan paes dan untaian melati, dipadukan dengan beskap hitam polos yang dikenakan Justin, menonjolkan keanggunan tradisi Jawa.

Foto ini diunggah pada 1 April 2026 dan langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, menandakan bahwa hari pernikahan mereka semakin dekat. Tidak berhenti pada budaya lokal, pasangan ini juga mengeksplorasi latar internasional dengan memotret prewedding di Paris, Prancis. Di bawah menara Eiffel yang ikonik, mereka berpose dalam balutan busana bergaya Barat, menampilkan kontras antara keanggunan Barat dan nilai‑nilai budaya Indonesia.

Fotografer Kairos Works menangkap momen romantis mereka dalam sebuah sesi yang menampilkan tarian di bawah cahaya lampu sorot, sementara Komang Paris Photographer menambahkan nuansa klasik dengan latar belakang gedung‑gedung kota cahaya. Foto‑foto tersebut tidak hanya menonjolkan estetika visual, tetapi juga menyiratkan pesan tentang cinta yang melintasi batas geografis dan budaya. Acara pernikahan sesungguhnya berlangsung dengan khidmat. Pada 12 Juni, siraman dan pengajian dilaksanakan pada pukul 14.10 WIB, di mana keluarga besar dan kerabat hadir memberi restu.

Keesokan harinya, pada pukul 09.35 WIB, akad nikah dilakukan secara adat Jawa di Bali, disaksikan oleh media televisi nasional SCTV yang menyiarkan eksklusif seluruh rangkaian acara. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat ayah Jennifer, Richardo Benito Coppen, menyampaikan pesan penuh harapan bagi menantunya, Justin Quincy Hubner. Ia menekankan pentingnya melindungi dan mencintai pasangan sebagai rumah yang damai.

Resepsi pada 15 Juni pukul 14.40 WIB menutup serangkaian perayaan dengan hiburan, tarian tradisional, dan sambutan hangat dari para tamu, menegaskan bahwa cinta Jennifer dan Justin telah disatukan dalam ikatan suci yang menggabungkan tradisi, modernitas, serta jejak budaya lintas negara





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