Pernikahan Jennifer Coppen di Bali: Siraman, Akad, dan Resepsi Megah Sepanjang Tiga Hari

Jennifer Coppen menggelar pernikahan tiga hari di Bali, menampilkan kemben jumputan pink‑kuning, siraman penuh makna, serta resepsi dengan tagar #JUSTinjenniFERtilltheEND, mengundang sorotan selebritas dan penggemar.

Jennifer Coppen menampilkan penampilan berkesan anggun pada rangkaian acara pernikahannya yang berlangsung selama tiga hari di Bali . Pada hari pertama, 12 Juni 2026 pukul 14.10 WIB, sang aktris mengenakan basahan kemben jumputan berwarna pink dan kuning yang dipadu dengan bawahan dua warna mengembang dan flowy.

Kain yang dipilih desainer Nefrin Fadlan (Fadlan Indonesia) menampilkan tekstur halus dengan lapisan warna yang saling melengkapi, menambah kesan elegan dan modern. Rambutnya dibiarkan bergelombang alami, dihiasi bandana bunga melati yang dironce, memberikan sentuhan tradisional sekaligus kontemporer. Makeup natural diolah oleh Rhay Hatta, yang sebelumnya menata rias Luna Maya pada momen siraman, sementara rambut diatur oleh Jooe Yunedi, menciptakan tampilan yang segar namun tetap megah. Siraman yang dilaksanakan pada 13 Juni 2026 pukul 09.35 WIB menjadi momen paling mengharukan.

Prosesi siraman, dimana calon mempelai dibasahi dengan air yang dicampur tujuh jenis bunga setaman, melambangkan pembersihan fisik dan mental. Jennifer mengungkapkan di akun Instagram resmi-nya bahwa air siraman merupakan simbol doa restu orang tua dan keluarga terdekat, yang memandunya menuju ikatan suci pernikahan. Selama proses, ia tetap mengenakan kemben jumputan yang sama, kini dipadukan dengan aksen skarlet pada bahu yang dibingkai oleh rangkaian melati, menambah keberanian visual pada foto-foto yang diabadikan.

Salah satu potret menampilkan Jennifer berdiri di dalam ruangan bergaya kotak-kotak dengan pencahayaan kontras, sisi kiri terang dan sisi kanan gelap, menonjolkan kilau wajahnya yang seolah memantulkan cahaya kebahagiaan. Acara resepsi pada 15 Juni 2026 pukul 14.40 WIB menjadi penutup yang meriah. Pasangan, yang telah memilih tagar unik #JUSTinjenniFERtilltheEND dan #JUSTFRIEND, menekankan niat mereka untuk menjadi sahabat hidup sekaligus pasangan selamanya.

Undangan menampilkan dekorasi modern dengan sentuhan tradisional, termasuk kebaya karya Didiet Maulana yang dipakai oleh beberapa selebritas seperti Nagita Slavina dan Syifa Hadju, menambah kemewahan acara. Para tamu, termasuk Marion Jola, memberikan ucapan selamat melalui media sosial dengan emotikon hati putih, menandakan dukungan penuh terhadap kebahagiaan pasangan baru. Seluruh rangkaian acara, dari siraman hingga resepsi, berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan Tanah Air





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Jennifer Coppen Pernikahan Selebriti Siraman Tradisional Fashion Pernikahan Bali

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