Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju: Kemeriahan di Hotel Raffles Jakarta

El Rumi dan Syifa Hadju resmi menikah pada Minggu, 26 April 2026, di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan. Akad nikah dilangsungkan pagi hari, diikuti resepsi pada pukul 18.30 WIB. Persiapan pernikahan dipenuhi kemeriahan dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting.

Hotel Raffles , Kuningan, Jakarta Selatan menjadi saksi bisu kebahagiaan El Rumi dan Syifa Hadju dalam mempersiapkan hari pernikahan mereka yang sangat dinantikan. Suasana di sekitar hotel sudah dipenuhi dengan kemeriahan dan persiapan sejak pagi hari, Minggu, 26 April 2026.

Rangkaian bunga indah berjejer rapi di lobi utama, menyampaikan ucapan selamat dari berbagai tokoh penting dan brand ternama. Kehadiran karangan bunga ini menjadi bukti betapa banyak orang yang turut berbahagia atas pernikahan pasangan muda ini. Para tamu undangan mulai berdatangan sejak pukul 08.40 WIB, mengenakan busana pesta yang elegan, menandakan dimulainya prosesi sakral akad nikah yang dijadwalkan berlangsung pada pagi hari.

Informasi ini sejalan dengan bocoran undangan fisik yang sempat beredar luas di media sosial, yang mengonfirmasi bahwa resepsi pernikahan akan diadakan pada malam harinya, tepat pukul 18.30 WIB di lokasi yang sama. Pemilihan Hotel Raffles sebagai tempat pernikahan ini mengakhiri spekulasi dan menguatkan pernyataan Ahmad Dhani, ayah El Rumi, yang sebelumnya menyebutkan bahwa pernikahan akan diadakan di hotel besar, baik di Jakarta maupun Bali. Kisah cinta El Rumi dan Syifa Hadju telah menjadi perhatian publik sejak keduanya mulai menjalin hubungan.

Momen lamaran yang romantis di pegunungan Swiss pada Oktober 2025 lalu menjadi bukti keseriusan El dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Lamaran tersebut dilakukan secara intim dan pribadi, menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Setelah lamaran yang berkesan itu, pasangan ini kemudian memformalkan ikatan mereka dengan acara lamaran resmi yang dihadiri oleh keluarga besar di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Januari 2026.

Acara lamaran ini menjadi ajang untuk memperkenalkan kedua keluarga dan mempererat hubungan sebelum memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Persiapan pernikahan ini telah dilakukan dengan matang dan penuh detail, mencerminkan keinginan El dan Syifa untuk menciptakan hari pernikahan yang sempurna dan tak terlupakan. Berbagai vendor pernikahan terbaik telah dilibatkan untuk memastikan setiap aspek acara berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.

Dekorasi yang mewah, hidangan lezat, dan hiburan yang menarik menjadi bagian dari upaya mereka untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu undangan. Kehadiran El Rumi dan Syifa Hadju di industri hiburan Tanah Air telah menginspirasi banyak penggemar, terutama generasi muda. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang serasi dan saling mendukung dalam setiap langkah. Pernikahan mereka diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi hubungan yang sehat dan bahagia.

Selain itu, pernikahan ini juga menjadi momen penting bagi kedua keluarga untuk bersatu dan merayakan kebahagiaan bersama. Ahmad Dhani, sebagai ayah El Rumi, terlihat sangat bahagia dan bangga dengan pernikahan putranya. Ia memberikan dukungan penuh kepada El dan Syifa dalam mempersiapkan hari pernikahan mereka. Mulan Jameela, ibu tiri El Rumi, juga turut hadir dan memberikan doa restu kepada pasangan pengantin.

Syifa Hadju sendiri dikenal sebagai sosok yang anggun dan berkelas, serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. Ia telah berhasil memenangkan hati keluarga El Rumi dan menjadi bagian dari keluarga besar tersebut. Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju ini menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat mengalahkan segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang abadi. Semoga pernikahan mereka selalu dilimpahi berkah dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa





El Rumi Syifa Hadju Pernikahan Hotel Raffles Akad Nikah

