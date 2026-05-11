Pernikahan Aksa Uyun dan Yosika Ayumi: Kisah Cinta Lima Tahun yang Berakhir Bahagia

Aksa Uyun, putra dari seniman Soimah, resmi menikah dengan influencer muda Yosika Ayumi dalam prosesi adat Jawa yang khidmat di Yogyakarta.

Kabar bahagia datang dari keluarga besar seniman ternama Soimah . Putra tercintanya, Aksa Uyun Dananjaya, secara resmi telah mengikat janji suci pernikahan dengan kekasih hatinya, Yosika Ayumi .

Acara pernikahan yang sangat dinantikan ini digelar pada hari Jumat, 8 Mei 2026, bertempat di Pendopo Tulungo, Yogyakarta. Suasana khidmat sangat terasa selama prosesi akad nikah berlangsung, di mana nuansa adat Jawa yang kental menyelimuti seluruh ruangan. Penggunaan pakaian adat yang megah serta dekorasi tradisional yang elegan memberikan kesan sakral pada momen penyatuan dua insan ini.

Berita mengenai pernikahan ini langsung menjadi topik hangat dan viral di berbagai platform media sosial sejak awal Mei 2026, memicu rasa penasaran publik mengenai siapa sebenarnya sosok wanita yang berhasil memenangkan hati putra Soimah tersebut. Yosika Ayumi, yang kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga Soimah, merupakan sosok wanita muda yang tidak hanya memiliki paras cantik namun juga prestasi dan pengaruh di dunia digital. Berusia 23 tahun, Yosika seumuran dengan Aksa Uyun.

Ia dikenal luas sebagai seorang content creator dan influencer yang aktif membagikan aktivitas kesehariannya melalui Instagram dan TikTok. Konten-konten yang diunggahnya, mulai dari inspirasi busana atau OOTD, perjalanan wisata, hingga momen kehangatan bersama keluarga, selalu mendapat apresiasi dari ribuan pengikut setianya. Gaya fashion yang elegan serta kepribadian yang anggun membuat Yosika menjadi role model bagi banyak remaja perempuan. Selain aktif di dunia maya, Yosika juga merupakan putri dari Imam Santoso, yang berasal dari keluarga terpandang.

Saat ini, ia masih melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta, menunjukkan bahwa ia mampu menyeimbangkan antara karier sebagai publik figur muda dan tanggung jawab akademisnya. Kisah asmara antara Aksa Uyun dan Yosika Ayumi bukanlah sebuah hubungan yang terjadi secara instan atau cinta sesaat. Keduanya telah membangun fondasi cinta yang kuat sejak mereka masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Tercatat bahwa hubungan spesial mereka dimulai pada tanggal 12 Desember 2020.

Selama lebih dari lima tahun, pasangan ini berhasil melewati berbagai dinamika remaja, mulai dari masa-masa sekolah hingga menempuh pendidikan tinggi di universitas. Kesetiaan dan komitmen yang tinggi menjadi kunci utama mengapa hubungan mereka mampu bertahan lama meskipun berada di bawah sorotan publik. Kedekatan mereka yang terjalin lama membuat proses menuju pelaminan terasa sebagai kelanjutan alami dari janji yang mereka buat saat masih remaja. Namun, perjalanan menuju pernikahan ini tidak tanpa cerita unik.

Sebelum hari bahagia itu tiba, nama Yosika sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah Soimah berbagi cerita dalam sebuah podcast. Dalam kesempatan tersebut, Soimah mengungkapkan pengalamannya saat memberikan semacam ujian atau ospek kepada calon menantunya tersebut. Sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi putranya, Soimah mengaku sempat menguji mental dan ketulusan Yosika. Momen tersebut dikisahkan berlangsung cukup emosional, bahkan hingga membuat Yosika meneteskan air mata.

Meskipun terlihat keras, tindakan Soimah tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai bentuk kasih sayang dan keinginan untuk memastikan bahwa putranya berada di tangan wanita yang tepat dan kuat. Pengalaman ini justru menambah warna dalam perjalanan cinta Aksa dan Yosika, membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan keluarga demi mencapai kebahagiaan bersama. Kini, setelah resmi menjadi pasangan suami istri, publik berharap Aksa dan Yosika dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Pernikahan mereka menjadi simbol cinta masa remaja yang berhasil dipertahankan hingga dewasa. Dengan dukungan penuh dari kedua belah keluarga, terutama dari sosok ibu yang sangat berpengaruh seperti Soimah, pasangan muda ini memulai lembaran baru kehidupan mereka di Yogyakarta. Keanggunan Yosika dan ketegasan Aksa diharapkan dapat saling melengkapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Media sosial masih terus diramaikan oleh ucapan selamat dan doa dari para penggemar yang terinspirasi oleh kisah cinta mereka yang konsisten dan tulus





