Permintaan Emas Batangan dan Koin Indonesia Turun 25 Persen di Kuartal III 2026

Permintaan emas di Indonesia anjlok 25 persen menjadi 14,5 ton pada kuartal ketiga 2026 akibat harga global yang melambung. Namun, akumulasi sembilan bulan masih mencatat pertumbuhan 17 persen.

Permintaan emas batangan dan koin di Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 25 persen pada kuartal III 2026 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan adanya kontraksi yang tajam pada minat beli publik terhadap logam mulia tersebut di tengah dinamika pasar yang sedang berlangsung.

Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan oleh World Gold Council pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026, volume pembelian tercatat sebesar 14,5 ton selama periode April hingga Juni. Angka ini turun jauh dibandingkan capaian 17,7 ton yang berhasil direalisasikan pada kuartal yang sama di tahun 2025. Kondisi ini mengonfirmasi adanya perlambatan yang cukup drastis dalam aktivitas perdagangan logam mulia di dalam negeri.

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Mekanisme Penurunan Kuartalan dan Tren Global

Secara kuartalan, permintaan emas di Indonesia juga mencatatkan penurunan sebesar 8 persen dari kuartal II 2026 ke kuartal III 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian pasar tidak hanya bersifat musiman, melainkan merupakan pergeseran tren yang konsisten selama beberapa bulan terakhir. Investor dan konsumen tampaknya sedang menahan diri untuk mengambil keputusan pembelian baru di tengah volatilitas harga.

Di level global, tren penurunan permintaan ini juga terlihat jelas dengan total pembelian emas batangan dan koin sebesar 267,8 ton, yang turun 19 persen secara tahunan. World Gold Council menyatakan bahwa para investor cenderung menunggu kejelasan arah pergerakan harga emas sebelum kembali menambah kepemilikan aset mereka. Sikap tunggu ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi volume transaksi di pasar internasional maupun domestik.

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Faktor Harga Emas dan Peran PT Antam

Salah satu pendorong utama perlambatan ini adalah kondisi harga emas yang berada di level tinggi. Secara global, harga emas berdasarkan acuan LBMA Gold Price PM rata-rata mencapai US$ 4.262 per ons selama kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menciptakan hambatan psikologis dan finansial bagi banyak pembeli.

Kondisi harga premium tersebut membuat sebagian investor ritel di Indonesia menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembelian. Mereka tidak serta merta menjual aset, melainkan menyesuaikan jumlah pembelian agar sesuai dengan kemampuan keuangan. Fenomena ini juga terlihat pada kinerja gerai emas milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, yang menunjukkan dinamika penjualan yang mencerminkan kehati-hatian pasar secara keseluruhan.

Dampak Ekonomi dan Prospek Investasi Jangka Panjang

Meskipun kinerja kuartal III menurun, kinerja permintaan emas sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara kumulatif, permintaan emas batangan dan koin di Indonesia mencapai sekitar 51 ton selama periode Januari hingga September. Angka ini meningkat 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang menunjukkan dasar minat investasi yang masih kuat.

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, data tersebut menegaskan bahwa emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Perilaku konsumen cenderung menyesuaikan jumlah pembelian, namun niat untuk berinvestasi dalam logam mulia tidak hilang. Hal ini menandakan bahwa emas masih dipandang sebagai lumbung nilai yang kredibel di tengah ketidakpastian ekonomi global.

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Tinjauan Harga Emas dan Dolar Amerika Serikat

Konteks makroekonomi juga turut mempengaruhi dinamika pasar logam mulia. Laporan terkini mengenai harga emas perhiasan pada 6 November 2026 mencatat adanya lonjakan harga yang signifikan. Pendorong utama kenaikan ini adalah tekanan yang terjadi pada nilai Dolar Amerika Serikat, yang membuat aset alternatif seperti emas menjadi lebih menarik bagi para penjaga nilai.

Respons pasar terhadap tekanan Dolar AS ini memicu lonjakan harga emas secara harian. Investor yang sebelumnya menahan diri kini mulai kembali memperhatikan peluang yang ditawarkan oleh pergerakan nilai tukar mata uang asing. Kombinasi antara tekanan Dolar AS dan ekspektasi kenaikan harga emas menciptakan lingkungan pasar yang dinamis dan penuh dengan volatilitas.

Strategi Konsumen di Tengah Ketidakpastian

Laporan dari World Gold Council juga mencatat bahwa konsumen Indonesia masih bersikap sangat hati-hati dalam merespons kondisi ekonomi yang menantang saat ini. Perilaku pembelian emas tidak lagi dilakukan secara impulsif, melainkan dengan perencanaan yang matang. Kecenderungan untuk menyesuaikan jumlah pembelian menjadi strategi utama bagi banyak individu dalam mengelola portofolio mereka.

Meskipun pembelian melambat pada kuartal III, pertumbuhan kumulatif hingga September memberikan sinyal bahwa kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi belum pudar. Masyarakat tampaknya telah bereksperasi bahwa harga tinggi saat ini adalah bagian dari siklus pasar yang jangka pendek. Oleh karena itu, minat investasi emas diprediksi akan kembali stabil seiring dengan kejelasan arah kebijakan moneter global di bulan-bulan mendatang.