Permintaan Bitcoin Lemah dan Krisis Keamanan Fisik Pemilik Kripto di Prancis

Artikel ini mengupas tekanan permintaan yang lemah pada Bitcoin yang terlihat dari metrik pasar dan premium Coinbase, berpotensi mengakibatkan harga turun ke US$ 70.000. Di sisi lain, sorotan dialihkan ke Prancis yang mengalami ledakan kasus wrench attack terhadap pemilik kripto, dengan 41 kasus pada 2026, dikaitkan dengan kebocoran data KYC. Rekomendasi keamanan dan peringatan dari ahli serta respons regulator juga dibahas.

Bitcoin menghadapi tekanan permintaan yang lemah meski harganya naik dari level terendah US$ 60.000 atau setara Rp 1,06 miliar pada Februari menjadi US$ 77.000 atau Rp 1,37 miliar.

Metrik pasar menunjukkan penurunan aktivitas pembeli, termasuk premium Coinbase yang tetap negatif sejak akhir April, mengindikasikan pembeli AS kurang agresif. Kondisi ini membuat pasar Bitcoin bergantung pada pembelian spot baru jika para pelaku pasar ingin mendorong harga keluar dari zona stagnan. Analis memperkirakan resistensi kuat di atas US$ 80.000 atau Rp 1,42 miliar, dengan risiko penurunan hingga US$ 70.000 atau Rp 1,24 miliar bila permintaan investor terus melemah.

Bitcoin sebelumnya mencapai puncak historia sedikit di atas US$ 126.000 atau Rp 2,24 miliar pada Oktober lalu. Lepas dari dinamika harga, sorutan utama kiniheading ke Prancis atas lonjakan kasus serangan fisik terhadap pemilik kripto, dikenal sebagai wrench attack. Data dari jurnalis Bitcoin Joe Nakamoto mengungkapkan sekitar 70% kasus tersebut terjadi di Prancis, dengan 41 kasus penculikan terkait kripto tercatat pada 2026, setara dengan satu kasus setiap dua setengah hari.

Serangan tersebut melibatkan ancaman, kekerasan, atau penculikan untuk memaksa korban menyerahkan aset digital, sering kali menargetkan keluarga korban. Peningkatan insiden ini dikaitkan dengan kebocoran data KYC yang terpusat, seperti kasus Ledger pada 2020 di mana lebih dari 270 ribu pelanggan terekspos. CEO Casa Jameson Lopp menyoroti Prancis sebagai alarm bagi regulasi yang dapat menciptakan sistem pengawasan yang mengancam keamanan pemilik Bitcoin.

Otoritas Prancis telah mengangkat 88 tersangka, termasuk pelaku di bawah umur, dengan tren kasus naik dari 18 pada 2024 menjadi 67 pada 2025 dan 47 pada 2026 hingga saat ini. Nakamoto menduga beberapa serangan dirancang dari luar negeri yang menggunakan anak muda dalam negeri. Ia menyarankan pemilik kripto untuk tidak menampilkan kepemilikan di media sosial serta menggunakan dompet darurat atau sistem perlindungan khusus.

Kasus di Prancis menegaskan risiko transformasi kebocoran data digital menjadi ancaman fisik, mendorong investor dan perusahaan melakukan evaluasi atas sistem keamanan mereka. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi, dan pembaca disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum bertransaksi kripto





