Pemerintah lewat Permen PANRB 18 Tahun 2026 memangkas masa pengabdian minimal CPNS untuk pindah instansi menjadi lima tahun. Aturan ini menggantikan ketentuan lama.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini secara resmi memperbarui regulasi mengenai hak perpindahan instansi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat sebagai CPNS. Perubahan fundamental ini termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2026 yang telah diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yang dinilai terlalu membatasi mobilitas birokrasi.

Regulasi terbaru ini secara spesifik mengatur bahwa seorang CPNS kini diperbolehkan mengajukan permohonan perpindahan ke instansi pemerintah lain setelah menjalani masa pengabdian paling singkat lima tahun sejak tanggal pengangkatan. Ketentuan hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut tertuang jelas dalam Pasal 55 ayat (2) Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menegaskan batasan waktu minimal tersebut sebagai syarat wajib.

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Pemangkasan Masa Pengabdian CPNS

Keputusan strategis ini secara langsung mengubah ketentuan lama yang tertuang dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 yang sempat menetapkan masa pengabdian paling singkat sepuluh tahun sejak diangkat menjadi PNS sebelum bisa mengajukan perpindahan instansi karena alasan pribadi. Menteri Rini Widyantini menekankan bahwa kebijakan baru ini merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap masa pengabdian CPNS dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi berbagai pihak yang sebelumnya telah disampaikan.

Perubahan utama dalam PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2026 terletak pada masa larangan pengajuan perpindahan instansi karena alasan pribadi yang kini dipangkas dari sepuluh tahun menjadi lima tahun saja. Dalam aturan sebelumnya, CPNS wajib mengabdi pada instansi tempat pertama kali diterima paling singkat sepuluh tahun sejak diangkat menjadi PNS, namun dengan aturan terbaru, larangan mengajukan pindah ke instansi pemerintah lain karena alasan pribadi menjadi paling singkat lima tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

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Sikap Pemerintah dan Validasi Regulasi

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa langkah pemerintah memberikan perhatian dan menyesuaikan masa pengabdian CPNS ini sudah dipertimbangkan secara detail dan menerima masukan serta aspirasi dari berbagai pihak. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Rini di Jakarta pada hari Jumat tanggal 27 November 2026, dalam rangka memberikan kejelasan hukum terkait pelaksanaan新政 di lingkungan birokrasi negara yang sedang berlangsung.

Walaupun masa pengabdian telah dipangkas, Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa pengajuan perpindahan tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme manajemen ASN yang berlaku secara ketat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses perpindahan tidak mengganggu operasional instansi dan tetap menjaga netralitas serta profesionalisme aparatur sipil negara di seluruh Indonesia agar sistem birokrasi tetap berjalan efisien.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penerapan Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas talenta di dalam tubuh ASN dan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pejabat negara dalam menyusun tim kerja yang lebih solid sesuai kebutuhan. Kebijakan ini juga menjawab keluhan banyak pihak yang menganggap masa tunggu sepuluh tahun terlalu lama untuk dapat berpindah instansi demi alasan pengembangan karir atau kondisi keluarga yang mendesak.

Para instansi pemerintah kini diinstruksikan untuk segera menyesuaikan sistem manajemen kepegawaian mereka dengan ketentuan baru ini guna meminimalisir kesalahan administrasi dalam menangani permohonan perpindahan CPNS. Dengan berlakunya aturan ini secara efektif, diharapkan proses penataan aparatur negara dapat berjalan lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai dinamika kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang di era modern.