Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 hadir di 10 kota besar Indonesia pada November 2026 untuk mendorong penjualan otomotif akhir tahun dengan berbagai kemudahan.

Pameran otomotif terbesar di Indonesia, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026, resmi dikomunikasikan akan digelar serentak di sepuluh kota strategis pada rentang tanggal 20 hingga 29 November 2026. Inisiatif strategis yang digagas oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ini bertujuan memperkuat barometer pertumbuhan industri otomotif nasional di akhir tahun. Gelaran ini tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga platform konversi penjualan massal yang melibatkan keterlibatan langsung dari para produsen dan konsumen.

Strategi Ekspansi Nasional GAIKINDO 2026

Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa penyelenggaraan acara serentak di sepuluh kota merupakan langkah strategis untuk memberikan dorongan maksimal bagi penjualan kendaraan bermotor. Langkah ini dirancang khusus untuk menjaga momentum penjualan nasional sebelum penutupan tahun fiskal dan bisnis di akhir 2026. GAIKINDO ingin memastikan bahwa momentum positif yang selama ini tercatat dalam statistik penjualan nasional dapat dipertahankan melalui jangkauan yang lebih luas dan akses yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

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Penyelenggaraan serentak ini menjadi upaya menciptakan platform pameran otomotif yang secara langsung mempertemukan para konsumen dan industri otomotif. Melalui pertemuan langsung ini, berbagai penawaran dan kemudahan khusus akan dihadirkan selama periode pameran berlangsung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan penjualan secara masif yang berkontribusi signifikan terhadap pencatatan penjualan industri otomotif nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan GAIKINDO dalam menjaga pertumbuhan industri kendaraan di tengah dinamika pasar global.

Poin penting dari strategi ekspansi ini adalah memperluas jangkauan dan kemudahan akses penawaran otomotif akhir tahun bagi para konsumen dan pecinta otomotif nasional. Pameran akan hadir di kota-kota strategis pilihan yang memiliki daya beli dan potensi pasar tinggi. Dengan membawa momentum tersebut ke skala nasional yang jauh lebih besar, GAIKINDO berharap dapat menjangkau segmen pasar yang selama ini belum mendapatkan kesempatan menghadiri pameran otomotif berskala besar seperti versi mini dari pameran di Jakarta.

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Lokasi Strategis dan Kemudahan Akses Konsumen

Lebih dari sekadar ajang pameran kendaraan bermotor, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 hadir sebagai pameran otomotif pertama di Indonesia yang berlangsung serentak di sepuluh kota dengan fokus pada kenyamanan pengunjung. Kemudahan lokasi pelaksanaan menjadi prioritas utama penyelenggara. Pada penyelenggaraannya di Jakarta, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 akan hadir di ICE BSD City, yang merupakan venue besar dengan kapasitas tampung tinggi.

Sedangkan untuk sembilan kota lainnya, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 akan hadir di berbagai mal di pusat kota untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung dalam menjangkau area pameran. Pengaturan lokasi di pusat perbelanjaan ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih mudah bagi warga setempat tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke venue khusus. Kota-kota yang terlibat dalam rangkaian serentak ini meliputi Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya.

Anton Kumonty, selaku Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, menjelaskan bahwa penyusunan jadwal ini sangat matang. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pameran secara serentak di sepuluh kota ini dirancang untuk menjangkau para konsumen di berbagai kota yang selama ini belum mendapatkan kesempatan menghadiri pameran-pameran otomotif yang diselenggarakan GAIKINDO. Meskipun demikian, ia memastikan para pengunjung tetap mendapatkan berbagai kemudahan dan kenyamanan yang diberikan pada pameran otomotif GAIKINDO lainnya di Jakarta.

Sponsor Utama Permata Bank dan Keunggulan Ekosistem

Pada tahun 2026 ini, GAIKINDO kembali menggandeng Permata Bank sebagai sponsor utama dalam penyelenggaraan Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026. Kehadiran Permata Bank sebagai sponsor utama menjadi satu lagi kelebihan yang ditawarkan bagi para konsumen dan pengunjung karena dipastikan Permata Bank akan menghadirkan berbagai kemudahan bagi para pengunjung. Kemudahan tersebut mencakup berbagai opsi pembiayaan dan produk keuangan yang mendukung proses upgrade kendaraan bermotor di area pameran.

Permata Bank dijamin hadir dengan solusi finansial yang kompetitif, memungkinkan calon pembeli untuk mengkonsultasikan kebutuhan kredit atau pembiayaan kendaraan secara langsung di lokasi acara. Sinergi antara industri manufaktur otomotif dan sektor perbankan ini menciptakan ekosistem transaksi yang terintegrasi. Konsumen tidak hanya bisa melihat dan mencoba kendaraan, tetapi juga langsung mendapatkan penawaran pembiayaan yang transparan dan menarik dari bank mitra.

Kemudahan kedua yang dihadirkan oleh penyelenggara adalah pilihan merek lengkap, model terbaru, dan berbagai penawaran terbaik dalam satu tempat. Hal ini menghemat waktu konsumen yang biasanya harus mengunjungi banyak dealer fisik untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai harga dan fitur kendaraan. Selain itu, pengunjung di seluruh kota pelaksanaan GAW juga dapat melakukan test drive secara langsung di area pameran.

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Test drive langsung ini memungkinkan pengunjung untuk merasakan performa, fitur keselamatan, serta kenyamanan kendaraan impian sebelum melakukan transaksi. Pengalaman nyata mengendarai kendaraan menjadi faktor penentu penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan fasilitas test drive yang disediakan, calon pembeli dapat memverifikasi kualitas kendaraan secara langsung di bawah pengawasan teknis dari setiap merek yang berpartisipasi dalam pameran serentak tersebut.

Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Lokasi Pameran

Rincian jadwal pelaksanaan pameran menunjukkan bahwa Pameran Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week 2026 berlangsung pada 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD City. Jadwal panjang ini memungkinkan ribuan pengunjung dari berbagai latar belakang untuk hadir dan menjajaki berbagai penawaran yang ada. Jakarta sebagai ibu kota menjadi tuan rumah utama dengan durasi pameran yang paling panjang untuk menampung antusiasme pasar terbesar.

Selanjutnya, pameran akan diselenggarakan secara serentak di sembilan kota besar lainnya pada 25 hingga 29 November 2026. Rincian lokasi untuk setiap kota telah diidentifikasi dengan presisi oleh panitia. Permata Bank GAIKINDO Balikpapan Auto Week 2026 diselenggarakan di Atrium e-Walk Mall Balikpapan Superblock. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat perbelanjaan modern yang mudah diakses oleh masyarakat Balikpapan dan sekitarnya.

Untuk wilayah barat dan tengah Pulau Jawa, Permata Bank GAIKINDO Bandung Auto Week 2026 diselenggarakan di Cibadag Atrium, Summarecon Mall Bandung. Sementara itu, Permata Bank GAIKINDO Makassar Auto Week 2026 diselenggarakan di Main Atrium, Trans Studio Mall Makassar. Penempatan di atrium utama mall-mall besar ini memastikan visibilitas tertinggi bagi setiap booth dealer otomotif yang berpartisipasi.

Rangkaian acara ini menegaskan komitmen GAIKINDO dan Permata Bank untuk menghadirkan pengalaman otomotif terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dengan kombinasi strategi lokasi, sponsor kuat, dan fasilitas test drive, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 diproyeksikan menjadi peristiwa ekonomi kreatif terbesar di sektor otomotif Indonesia tahun ini. Para pecinta otomotif kini memiliki kesempatan emas untuk menemukan kendaraan impian dengan penawaran eksklusif di kota-kota mereka sendiri.