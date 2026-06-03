Perluasan Fungsi Korlantas: Dari Pengatur Lalu Lintas Menjadi Pengelola Komunitas Ojol

Artikel ini mengulas pergeseran peran Korlantas Polri dari regulator lalu lintas menjadi aktor yang membina komunitas ojol, mengelola data mobilitas, dan membangun jaringan sosial. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang batas wewenang dan potensi tumpang tindih fungsi dengan unit polisi lain.

Fokus Korlantas yang semula berada pada ranah teknis pengaturan lalu lintas kini melebar ke arah pembinaan komunitas pengemudi ojek online (ojol). Langkah ini meliputi pembentukan forum rutin, pemilihan duta keselamatan, pemberian penghargaan, hingga pengembangan aplikasi khusus.

Meskipun Korlantas memiliki wewenang dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), intervensi ke dalam komunitas ojol dianggap melintasi batas fungsi teknis dan masuk ke ranah sosial-politik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Korlantas ditempatkan sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang lalu lintas bersama Bareskrim, Baharkam, Brimob, dan Densus 88. Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2017 mempertegas bahwa fungsi Korlantas terbatas pada keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di tingkat Mabes Polri.

Mandat ini sangat jelas dan tidak mencakup pembinaan komunitas nasional, pembentukan organisasi sosial, pembangunan platform komunikasi massa, maupun pengelolaan jaringan sosial jutaan warga. Dengan kata lain, Korlantas telah bertransformasi dari penegak aturan menjadi pembina komunitas, sebuah pergeseran yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Edukasi keselamatan berkendara memang wajar dilakukan, namun langkah membentuk forum, memilih duta, dan memberikan penghargaan membuat Korlantas tidak lagi sekadar menjadi regulator jalan raya, melainkan aktor yang ikut mengintervensi dan membentuk struktur sosial di dalam komunitas ojol.

Secara logika kelembagaan, jika Polri ingin membangun pola kemitraan sosial yang luas dengan masyarakat, fungsi tersebut seharusnya berada di bawah mandat Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sesuai Perpres 52/2010, bukan di bawah Korlantas yang seharusnya tetap fokus pada penanganan kecelakaan, pelanggaran, rekayasa lalu lintas, registrasi kendaraan, SIM, ETLE, dan keselamatan jalan. Selain itu, keberadaan aplikasi khusus ojol membuka potensi pengumpulan data sensitif seperti identitas, rute, lokasi riil, hingga jaringan komunitas.

Langkah korps teknis lalu lintas yang mengembangkan aplikasi komunitas sendiri ini menabrak batas fungsi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri, yang menurut Perpres 52/2010 merupakan unsur penanggung jawab pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan Polri. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai tata kelola data, interoperabilitas, pengendalian, serta akuntabilitas ekosistem data tersebut. Relasi langsung antara Korlantas dan ojol juga rawan bertransformasi menjadi alat diseminasi pesan dan manajemen massa.

Berdasarkan desain organisasi Polri, fungsi hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi yang diakses publik mutlak berada di bawah Divisi Humas (Divhumas) Polri. Intervensi komunikasi langsung kepada kelompok masyarakat besar oleh korps teknis lalu lintas menunjukkan adanya ekspansi fungsi yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Lebih lanjut, dengan mobilitas harian yang menyentuh jalan raya, pemukiman, hingga titik konflik, komunitas ojol memiliki akses informasi lapangan yang luar biasa.

Jika forum dan aplikasi yang dibentuk diarahkan untuk pelaporan situasi, Korlantas berpotensi membangun jaringan informasi lapangan yang melampaui wewenang hukum lalu lintas dan menabrak fungsi Baintelkam Polri. Pola pembentukan duta resmi juga berisiko menciptakan elitisme baru yang memecah belah komunitas ojol antara kelompok yang menjadi mitra aparat dan kelompok yang kritis. Posisi ini rawan digunakan untuk meredam gerakan ojol ketika berhadapan dengan isu sensitif seperti tarif, konflik aplikator, atau aksi demonstrasi.

Fenomena ini menandai terjadinya pergeseran dari Traffic Management (pengaturan kendaraan, jalan, pelanggaran, dan kecelakaan) menjadi Social Management (pengaturan forum, duta, asosiasi, dan komunikasi langsung komunitas). Yang dikelola oleh Korlantas saat ini bukan lagi lalu lintas semata, melainkan hubungan sosial antarmanusia. Korlantas boleh mengurus keselamatan ojol di jalan, tetapi tidak boleh berubah menjadi arsitek sosial komunitas ojol.

Dalam sebuah negara demokratis, aparat penegak hukum di bidang lalu lintas tidak boleh secara diam-diam berevolusi dari pengatur ketertiban jalan raya menjadi pengelola komunitas, pengumpul data mobilitas, dan pembangun jaringan pengaruh sosial. Transparansi dan pengawasan publik mutlak diperlukan agar institusi kepolisian tetap berjalan di atas koridor undang-undang dan asas demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap perluasan fungsi Korlantas ini agar tidak melampaui batas wewenangnya dan tetap fokus pada tugas utamanya dalam menjaga Kamseltibcarlantas





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Korlantas Ojol Perluasan Fungsi Komunitas Tata Kelola

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