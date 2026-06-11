Perluas Jangkauan Solusi Tata Udara Premium, Daikin Resmi Buka Showroom Proshop Baru di BSD Tangerang

Daikin Airconditioning Indonesia berkolaborasi dengan PT Alvamega Mitra Abadi menghadirkan showroom Proshop terbaru di BSD untuk menawarkan solusi AC Home Central yang mengutamakan estetika, kesehatan, dan kenyamanan hunian modern.

Kondisi cuaca yang cenderung panas dan lembap di berbagai wilayah Indonesia seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama saat seseorang sedang beristirahat atau beraktivitas di dalam rumah.

Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) yang tidak hanya mampu mendinginkan suhu, tetapi juga dapat mengatur tingkat kelembapan udara menjadi sangat krusial. Menanggapi kebutuhan pasar yang semakin meningkat terhadap solusi tata udara yang sehat dan efisien, Daikin menghadirkan lini AC Home Central yang dilengkapi dengan sistem filtrasi berlapis.

Teknologi ini dirancang khusus untuk mengeliminasi berbagai partikel berbahaya dan polutan yang melayang di udara dalam ruangan, sehingga kualitas udara yang dihirup oleh penghuni rumah tetap terjaga kesehatannya. Sebagai bagian dari strategi pengembangan pasar, Daikin Airconditioning Indonesia secara resmi memperluas jangkauan layanannya melalui pembukaan showroom Proshop terbaru. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara DAIKIN dengan PT Alvamega Mitra Abadi, yang berlokasi di area strategis The Icon Business Park, BSD, Tangerang.

Shinji Miyata, selaku Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia, menegaskan bahwa peresmian showroom ini adalah langkah nyata perusahaan dalam memperluas pemasaran AC Home Central. Produk ini diposisikan sebagai perangkat solusi tata udara premium yang tidak hanya mengandalkan performa pendinginan yang maksimal, tetapi juga sangat memperhatikan unsur estetika. Kehadiran showroom ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya para pemilik hunian modern dan pengelola bangunan komersial skala kecil, untuk datang berkonsultasi secara langsung mengenai kebutuhan tata udara yang tepat.

AC Home Central sendiri menawarkan kepraktisan yang luar biasa, di mana beberapa unit indoor dapat dioperasikan hanya dengan satu unit outdoor saja. Selain efisiensi ruang, keunggulan utama produk ini terletak pada ragam pilihan desain unit indoor yang elegan, sehingga dapat menyatu dengan harmonis dengan desain interior ruangan tanpa merusak pemandangan visual. Dari sisi teknis dan kenyamanan, AC Home Central Daikin memberikan kontrol penuh terhadap tingkat kelembapan udara, yang sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga kesehatan pernapasan.

Di dalam showroom Proshop Alvamega Mitra Abadi, pengunjung dapat melihat secara langsung implementasi teknologi VRV Home Series dengan aplikasi drop ceiling yang dirancang untuk menjaga suhu dan kelembapan udara secara optimal di setiap sudut ruangan. Selain itu, terdapat pula demonstrasi penggunaan AC ceiling duct dengan konsep linear slot yang menghadirkan tampilan lebih rapi, bersih, dan sangat elegan, sangat cocok untuk ruang tamu atau area publik dalam rumah mewah.

Desain unit indoor ini memungkinkan penataan yang sangat fleksibel, sehingga aspek fungsionalitas dan kenyamanan tetap terjaga meskipun harus mengikuti alur desain interior yang kompleks. Pemilihan lokasi showroom di The Icon Business Park, BSD, juga didasari oleh pertimbangan strategis. Menurut Cahya Aji Kusuma, owner PT Alvamega Mitra Abadi, lokasi ini berada di jalur utama yang menghubungkan kawasan residensial kelas menengah atas di BSD dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Cisauk.

Mobilitas yang tinggi di kawasan tersebut menjadikan showroom ini sebagai titik temu yang ideal bagi konsumen, baik mereka yang merupakan pemilik rumah pribadi maupun pemilik bisnis. Showroom ini sendiri dibangun dengan konsep modern minimalis, di mana area pamerannya dirancang secara kompak namun fungsional. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman ruang yang nyata bagi konsumen, sehingga mereka dapat memvisualisasikan bagaimana sistem tata udara Daikin akan terpasang di properti mereka dengan standar instalasi yang rapi dan profesional.

Tidak hanya sekadar menjadi tempat pamer produk, Daikin Proshop Alvamega Mitra Abadi juga berkomitmen memberikan pelayanan yang menyeluruh dan komprehensif. Pengunjung akan didampingi oleh tenaga konsultan profesional yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap ruangan dan memberikan rekomendasi solusi tata udara yang paling tepat. Selain konsultan, terdapat pula drafter yang bertugas merancang denah tata udara secara presisi, serta dukungan dari teknisi internal yang telah tersertifikasi untuk memastikan proses instalasi dan pemeliharaan rutin berjalan sesuai standar kualitas Jepang.

Dengan perpaduan antara inovasi teknologi AC Home Central yang mutakhir dan layanan purna jual yang lengkap, showroom ini diproyeksikan menjadi destinasi utama bagi masyarakat yang menginginkan solusi tata udara premium demi meningkatkan kualitas hidup di dalam hunian mereka





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Daikin AC Home Central Showroom Proshop Tata Udara Premium BSD Tangerang

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