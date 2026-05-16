Perlokasi HBKB di Jakarta: Ditunda, Masih Banyak Kendala, Bangun Payung Hukum

Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said ditunda karena masih banyak kendala. Selain hal-hal teknis, penataan UMKM dan politisi juga harus diperbaiki. Pemprov DKI tengah menyiapkan payung hukum demi kelancaran pelaksanaan.

Suasana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mengapa pelaksanaan CFD di Jalan HR Rasuna Said ditunda?

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, CFD Rasuna Said yang berlangsung perdana pada 10 Mei 2026 lalu masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi. Di antaranya, belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor, belum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta, hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik. Selain itu, penataan UMKM juga perlu diperbaiki karena aktivitas pedagang meluas hingga badan jalan. Beberapa proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan.

Syafrin memastikan seluruh kendala tersebut akan ditindaklanjuti bersama tim kerja HBKB lintas perangkat daerah. Pemprov DKI juga tengah menyiapkan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan HBKB di Jalan HR Rasuna Said. Nantinya, HBKB di Jalan HR Rasuna Said direncanakan kembali digelar mulai Juni 2026 setiap Minggu pukul 05.30-09.00 WIB. Jakarta Selatan dijadikan lokasi baru Car Free Day dengan persiapan fasilitas pendukung diduga mendapat otonomi pengelolaan parkir





