Perlintasan Sebidang Jadi Sorotan Pasca Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Kecelakaan kereta api di Bekasi Timur memicu perdebatan mengenai keamanan perlintasan sebidang dan perlunya penanganan serius dari Pemerintah Pusat. Gubernur Jawa Barat memberikan santunan kepada korban dan menginstruksikan penertiban palang pintu perlintasan.

Insiden tabrakan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026 telah memicu berbagai reaksi dan sorotan, terutama terkait dengan akar masalah yang menyebabkan kecelakaan tersebut.

Lasarus, seorang tokoh dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa perlintasan sebidang kereta api merupakan sumber utama masalah dan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk penanganannya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi perbaikan infrastruktur perkeretaapian dan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi insiden ini dengan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penertiban aset-aset umum dari penguasaan ormas atau premanisme, yang menurutnya dapat diselesaikan oleh tingkat Polsek.

Dedi Mulyadi juga memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk mengambil alih pengelolaan palang pintu perlintasan kereta api di dua lokasi, yaitu Ampera dan Bulak Kapal. Ia menargetkan pemasangan palang pintu tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan di perlintasan kereta api dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Selain masalah perlintasan kereta api, terdapat juga laporan mengenai kecelakaan yang dialami rombongan jemaah haji Indonesia di Jabal Magnet, Madinah, Arab Saudi, yang juga menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri RI. Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Nasional di Monas pada tanggal 1 Mei. Selain itu, terdapat usulan dari Yusril untuk menetapkan jumlah komisi di DPR RI sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif agar dapat duduk di parlemen dan membentuk fraksi. Menanggapi kecelakaan kereta di Bekasi Timur, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kemampuan kereta untuk melakukan pengereman mendadak guna mencegah kecelakaan.

Berbagai fakta terkait tragedi maut tersebut perlahan terkuak, termasuk video seorang wanita yang diduga meramalkan kecelakaan sebelum terjadi, yang menjadi viral di media sosial. Kejari Lombok Tengah juga tengah mengkaji peluang dibukanya penyidikan baru untuk mengungkap dalang intelektual di balik perkara terkait kecelakaan tersebut. Selain itu, Polresta Serang Kota telah memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal, dan tradisi Es Podeng Manten sebagai simbol kehangatan dalam kebersamaan juga mendapat sorotan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut juga melakukan kunjungan ke Kantor Walikota Tebing Tinggi untuk memperkuat layanan kepada masyarakat





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kereta Api Kecelakaan Perlintasan Sebidang Pemerintah Pusat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bekasi Timur Argo Bromo Anggrek KRL Prabowo Subianto Hilirisasi Hari Buruh Yusril Jemaah Haji

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »