Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluncurkan Perlinsos Digital di Kediri untuk akurasi data bansos. Target 48 juta KK terdaftar pada akhir 2026 guna mencegah penyalahgunaan bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara resmi mendorong penerapan sistem Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dalam sosialisasi yang digelar di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Jawa Timur pada Sabtu malam 28 November 2026, ia menegaskan bahwa integrasi teknologi ini merupakan langkah krusial untuk menghilangkan ketergantungan pada penilaian subjektif dalam distribusi bantuan negara.

Mekanisme Verifikasi Data Berbasis Teknologi

Sistem Perlinsos Digital dirancang untuk mengolah data secara menyeluruh guna menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan berdasarkan fakta lapangan, bukan keputusan individu. Selama dua tahun terakhir, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan konsolidasi data dengan membuka saluran partisipasi publik dan melibatkan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik serta Kementerian Sosial.

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Teknologi ini mengintegrasikan pengenalan wajah dan data dinamis untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah warga yang masih hidup, berdomisili di lokasi sesuai, dan memenuhi kriteria ekonomi yang berlaku. Langkah ini secara efektif menghapus masalah umum berupa penyaluran bantuan kepada warga yang telah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal tanpa pembaruan data.

Posisi Pemerintah dan Tantangan Akurasi Data

Menteri Saifullah Yusuf menyoroti bahwa lebih dari 40 persen data sebelumnya dinilai tidak akurat, menyebabkan bantuan diterima oleh keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Untuk mengatasi inefisiensi ini, pemerintah telah menguji coba sistem serupa di Kabupaten Banyuwangi dan wilayah lain sebelum diterapkan secara nasional pada akhir 2026.

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Regulasi ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan registrasi ulang secara mandiri atau mengajukan sanggahan jika data yang mereka miliki tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menciptakan transparansi di mana setiap warga dapat memastikan hak mereka terwakili dalam sistem pelayanan digital pemerintah pusat.

Dampak Nyata bagi Warga dan Target Akhir Tahun

Dampak langsung dari implementasi ini adalah pergeseran peran RT dan RW menjadi penggerak utama validasi informasi di tingkat akar rumput. Mereka diharapkan berkoordinasi dengan operator data desa untuk memastikan bahwa informasi yang masuk ke sistem nasional benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga setempat.

Pemerintah menargetkan pencatatan 48 juta kepala keluarga ke dalam sistem layanan digital Perlinsos hingga akhir tahun 2026. Hingga tanggal 28 November 2026, jumlah yang telah terdaftar telah menyentuh angka 28 juta kepala keluarga dengan dukungan hampir dua juta relawan dari berbagai elemen masyarakat.

Evaluasi Sistem dan Proyeksi Penyaluran 2027

Hasil pemantauan kinerja sistem akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir 2026 untuk menentukan kelayakan penggunaannya sebagai pedoman utama penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027. Jika indikator akurasi terpenuhi, maka seluruh proses pengajuan dan verifikasi bantuan akan sepenuhnya beralih ke platform digital terintegrasi.

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Keterlibatan berbagai tokoh seperti anggota DPRD, kader posyandu, dan wartawan dalam relawan Perlinsos diharapkan dapat mempercepat penyelesaian data. Dengan dukungan Kabupaten dan Kota Kediri sebagai teladan, pemerintah optimistis dapat menutup celah penyalahgunaan dan memastikan kesejahteraan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.