Perlawanan Sengit Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Cup, Takluk Dramatis dari Vietnam

Timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga dramatis AVC Women's Nation Cup dengan skor 2-3, meski sempat unggul dua set. Kekalahan ini menghentikan langkah mereka di semifinal, namun perjuangan mereka di SEA Games 2025 yang meraih medali perunggu tetap membanggakan.

Timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga dramatis AVC Women's Nation Cup yang berlangsung di Thailand. Pertandingan yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor 2-3 untuk keunggulan Vietnam , membuat langkah Indonesia terhenti di babak semifinal.

Meski sempat unggul dua set terlebih dahulu, tim asuhan pelatih Marcos Sugiyama kehilangan momentum dan akhirnya takluk dalam pertarungan lima set yang menegangkan. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda yang baru pertama kali merasakan atmosfer turnamen level Asia. Perjuangan Srikandi Merah Putih di ajang AVC Cup 2025 memang patut diacungi jempol. Sebelumnya, mereka berhasil menumbangkan Iran dengan skor 3-1 di babak penyisihan grup, yang menjadi kemenangan perdana mereka di turnamen tersebut.

Namun, lawan yang lebih kuat seperti Vietnam dan Thailand menjadi batu sandungan. Di SEA Games 2025 Thailand, timnas voli putri Indonesia juga harus puas dengan medali perunggu setelah dikalahkan Thailand 0-3 di semifinal. Meski demikian, semangat juang yang ditunjukkan oleh atlet-atlet seperti Syelomitha Afrealiza Wongkar menjadi inspirasi bagi perkembangan voli putri Indonesia ke depannya. Dalam pertandingan melawan Vietnam, Indonesia sempat menunjukkan permainan impresif di awal set pertama dan kedua.

Namun, perlahan Vietnam mampu membalikkan keadaan dengan servis kuat dan serangan terbuka yang mematikan. Pelatih Marcos Sugiyama mengakui bahwa kelemahan dalam menerima servis dan koordinasi blocking menjadi faktor utama kekalahan. Meski begitu, ia optimistis bahwa timnya akan terus berkembang dengan pengalaman berharga ini. Pertandingan di AVC Cup dan SEA Games menjadi batu loncatan bagi Generasi Emas voli putri Indonesia untuk bersaing di level Asia dan dunia.

Dukungan dari PBVSI dan bonus Rp600 juta untuk tim voli putra yang juara SEA V League juga menjadi motivasi tersendiri bagi para putri untuk terus berprestasi





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