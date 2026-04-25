PERKUPI Lantik Pengurus DPW dan DPD Jakarta

PERKUPI secara resmi melantik pengurus DPW dan DPD Jakarta di Golden Boutique Hotel pada 25 April 2026. Pelantikan ini dihadiri oleh tokoh agama, pengurus gereja, perwakilan umat Pentakosta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan Anggota DPR RI Putra Nababan. Ketua Umum PERKUPI, Sabam Sinaga, menekankan pentingnya pelayanan dan persatuan umat Pentakosta.

Perkumpulan Umat Kristen Pentakosta Indonesia ( PERKUPI ) telah secara resmi melantik pengurus Dewan Pengurus Wilayah ( DPW ) dan Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) Jakarta di Golden Boutique Hotel pada hari Sabtu, 25 April 2026.

Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaringan organisasi PERKUPI di tingkat regional, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki dinamika sosial dan keagamaan yang unik. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PERKUPI, Bapak Sabam Sinaga, yang menekankan pentingnya peran kepemimpinan yang berdedikasi pada pelayanan dan komitmen yang kuat untuk memupuk persatuan dan kesatuan di antara umat Pentakosta di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada wilayah DKI Jakarta.

Acara pelantikan yang berlangsung di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari berbagai elemen penting dalam komunitas Pentakosta. Kehadiran tokoh-tokoh agama terkemuka, para pengurus gereja dari berbagai denominasi Pentakosta, serta perwakilan umat Pentakosta dari berbagai penjuru wilayah Jakarta menunjukkan dukungan yang luas terhadap PERKUPI dan visi misinya.

Selain itu, acara ini juga mendapat kehormatan dengan kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, dan Anggota DPR RI, Bapak Putra Nababan, yang menunjukkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran PERKUPI dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum PERKUPI, Bapak Sabam Sinaga, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan dan menekankan pentingnya sinergi antara PERKUPI dan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai.

Beliau juga menegaskan komitmen PERKUPI untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Penguatan struktur organisasi di daerah-daerah, menurut Bapak Sabam Sinaga, merupakan kunci untuk mewujudkan peran PERKUPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Pelantikan ini menandai babak baru bagi PERKUPI wilayah Jakarta dalam menjalankan misi pelayanan dan mempererat tali persaudaraan di antara umat Pentakosta.

Bapak Gibson Sihombing secara resmi dilantik sebagai Ketua DPW PERKUPI wilayah Jakarta, dan akan memimpin organisasi ini bersama dengan Bapak Pandior yang menjabat sebagai Sekretaris DPW. Keduanya diharapkan dapat membawa perubahan positif dan inovasi dalam pengelolaan organisasi, serta meningkatkan kontribusi PERKUPI dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual di Jakarta. Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan momentum untuk memperbarui komitmen dan semangat pelayanan bagi seluruh pengurus dan anggota PERKUPI wilayah Jakarta.

Dengan dukungan dari pemerintah, tokoh agama, dan seluruh umat Pentakosta, PERKUPI yakin dapat mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi organisasi yang relevan dan berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Ke depan, PERKUPI wilayah Jakarta akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan jaringan kerjasama, dan pengembangan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, PERKUPI juga akan terus berupaya untuk memperkuat dialog antar agama dan antar budaya, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal bagi PERKUPI wilayah Jakarta untuk semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya





PERKUPI Pentakosta Pelantikan DPW DPD Jakarta Sabam Sinaga Rano Karno Putra Nababan Umat Kristen

