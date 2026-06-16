Perkuat Transformasi Digital, BRI Luncurkan Program Apresiasi untuk BRILink Agen

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat transformasi digital dan inklusi keuangan dengan program apresiasi untuk BRILink Agen yang mendampingi nasabah menggunakan BRImo. Program ini bertujuan mempercepat adopsi layanan digital dan memperluas akses keuangan di seluruh Indonesia, dengan hadiah berupa Tabungan Emas berbasis tiering.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui ekosistem layanan yang terintegrasi. Perseroan menghadirkan program apresiasi bagi BRI Link Agen yang berhasil mendampingi nasabah dalam registrasi, aktivasi, hingga bertransaksi menggunakan aplikasi BRI mo.

Program ini dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan serta antusiasme partisipasi agen di lapangan. Program ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam mempercepat adopsi layanan digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan nyaman. Dengan jaringan BRILink Agen yang tersebar hingga pelosok Indonesia, BRI optimistis percepatan transformasi digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, conveyed the role of BRILink Agen as a strategic extension of BRI in delivering financial services and driving digital adoption among the public. He emphasized that BRI's digital transformation focuses not only on technology development but also on ensuring broad societal benefits. Through this program, BRI aims to reward agents who successfully introduce BRImo to customers and encourage the use of digital services for daily transactions.

To support growth, BRI continues to expand new user acquisition through multiple channels, including the BRILink Agen network, which serves as the forefront of financial and digital services across Indonesia. Eligible customers for this program are new BRImo users, including those who already have a BRI account but have not used BRImo, as well as those opening accounts through BRILink Agen.

After activating BRImo, customers must complete at least one financial transaction at a BRILink Agen location to meet the program criteria. As appreciation for the agents' contributions, rewards are provided in the form of gold savings balances with tiered categories based on the number of activated and transacting customers during the program period. Agents acquiring at least 10 customers qualify for the Bronze tier with a reward of 0.1 grams of gold.

Those reaching 25 customers enter the Silver tier with a reward of 0.5 grams of gold. Agents acquiring a minimum of 50 customers achieve the Gold tier with a reward of 1 gram of gold





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