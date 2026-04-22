Perkuat Semangat Kartini, Pertamina Bekali Ribuan Wirausaha Perempuan Lewat PFpreneur 2026

PT Pertamina memperkuat fondasi ribuan wirausaha perempuan Indonesia melalui program PFpreneur 2026, sebuah ekosistem pelatihan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing UMKM menuju kelas yang lebih tinggi.

PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan sektor ekonomi kerakyatan dengan memperkuat fondasi ribuan wirausaha perempuan dari skala ultramikro hingga kecil. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan Hari Kartini , yang bertujuan untuk mendorong para perempuan pelaku usaha agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun global.

Manager Small and Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Pertamina, Fety, menjelaskan bahwa sebanyak 3.489 wirausaha perempuan dari berbagai pelosok tanah air telah mengikuti kegiatan sosialisasi Prakurasi Program PFpreneur 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Selasa, 21 April 2026. Para peserta ini merupakan kandidat terpilih yang telah berhasil melewati seleksi administrasi ketat dari total 8.196 pendaftar program PFpreneur 2026. Memasuki tahap prakurasi, para womenpreneur yang lolos akan menerima pembekalan mendasar mengenai esensi peran mereka sebagai pendiri usaha, pemahaman mendalam terhadap karakteristik pelanggan, hingga penajaman nilai tambah atau value proposition dari produk yang mereka tawarkan. Tahap prakurasi ini merupakan langkah awal dari empat jenjang penguatan usaha dalam program PFpreneur 2026, yang mencakup tahap prakurasi, kurasi pertama, kurasi kedua, hingga kurasi final. Seluruh proses pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui platform e-learning PFseries. Platform ini dilengkapi dengan materi video edukatif serta sistem penugasan terukur yang melibatkan pre-test dan post-test untuk memastikan efektivitas pemahaman peserta. Kurikulum yang diterapkan sangat komprehensif, mulai dari penguatan mentalitas wirausaha, analisis pasar, pengelolaan SDM dan keuangan, hingga strategi pemasaran digital yang mutakhir. Program PFpreneur yang diinisiasi oleh Pertamina Foundation sejak tahun 2020 telah menjadi katalisator bagi 6.325 UMKM perempuan di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, hingga agribisnis. Fety menekankan bahwa program ini berfungsi sebagai pintu gerbang on-boarding bagi wirausaha perempuan sebelum nantinya mereka dipersiapkan untuk naik kelas ke tingkat pembinaan yang lebih tinggi di lingkungan Pertamina Grup, seperti program UMK Academy. Salah satu kisah sukses datang dari Rifera, pelaku usaha eco-fashion yang berhasil berkembang dari usaha rumahan hingga mampu bersaing di pameran produk unggulan berskala besar serta menjalin kolaborasi strategis berkat pendampingan Pertamina. President Director Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, menegaskan bahwa PFpreneur bukan hanya sekadar pelatihan biasa, melainkan sebuah ekosistem holistik yang dirancang agar setiap perempuan pelaku usaha dapat mandiri dan menginspirasi lingkungan sekitarnya. Semangat yang diusung selaras dengan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam memajukan martabat perempuan. Melalui program ini, Pertamina membuktikan diri bukan sekadar perusahaan energi nasional, melainkan juga energi penggerak keberdayaan ekonomi perempuan Indonesia. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan para wirausaha perempuan ini dapat menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, kreatif, dan mandiri di masa depan. Fokus utama Pertamina adalah memastikan bahwa setiap usaha kecil binaan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tantangan pasar di era digital saat ini





