Perkuat Ketahanan Pangan, Indonesia dan Polandia Jajaki Kolaborasi Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian RI menjalin kerjasama strategis dengan Polandia untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan investasi sektor pertanian melalui pertukaran komoditas dan teknologi.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia resmi memulai langkah strategis untuk mempererat kerja sama bilateral di sektor agrikultur bersama Polandia. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (20/4/2026), menjadi ajang krusial bagi kedua negara untuk merancang peta jalan penguatan ketahanan pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Sudaryono, menyambut hangat delegasi dari Polandia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia, Małgorzata Gromadzka. Pertemuan ini tidak hanya sekadar formalitas diplomatik, melainkan sebuah inisiatif konkret untuk menjajaki peluang investasi, pertukaran teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian yang berkelanjutan dan modern. Dalam paparannya, Sudaryono menegaskan bahwa Indonesia senantiasa memegang prinsip terbuka dalam menjalin kemitraan internasional. Mengingat posisi strategis Indonesia yang nonblok, pemerintah berkomitmen untuk terus mengeksplorasi potensi perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan Polandia yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Fokus utama dari dialog ini adalah menyeimbangkan ekspor dan impor komoditas strategis, sembari tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Sudaryono menekankan bahwa di tengah krisis rantai pasok global dan dampak konflik geopolitik, kolaborasi yang terjalin harus bersifat praktis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur teknis, percepatan riset pertanian, dan penguatan investasi asing yang dapat memberikan nilai tambah bagi para petani lokal di tanah air. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan rantai pasok pangan domestik menjadi lebih stabil dan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan harga global. Diskusi teknis antara kedua negara mencakup daftar komoditas yang potensial untuk dipertukarkan. Polandia menunjukkan minat yang besar untuk masuk ke pasar Indonesia dengan membawa produk unggulan mereka seperti daging sapi, produk olahan susu, gandum, dan berbagai jenis buah berry. Menanggapi tawaran tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan sikap yang kooperatif namun tetap penuh kehati-hatian. Pihak Indonesia secara ketat meminta pemenuhan standar kesehatan, sertifikasi veteriner yang valid, serta proses audit menyeluruh sebelum akses pasar dibuka sepenuhnya. Khusus untuk produk tertentu seperti unggas, Indonesia menerapkan pengawasan yang lebih ketat demi melindungi keamanan hayati dan stabilitas produksi dalam negeri. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak lokal agar tidak terdampak negatif oleh masuknya produk asing yang tidak memenuhi standar keamanan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerja teknis yang akan bekerja secara intensif. Kelompok ini bertugas untuk menyelaraskan regulasi perdagangan, mempercepat protokol sertifikasi, serta memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari kedua belah pihak. Polandia memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia, sementara Indonesia melihat Polandia sebagai pintu gerbang yang efisien untuk menembus pasar Eropa yang lebih luas. Melalui penguatan nota kesepahaman dan peningkatan intensitas pertemuan antar pemerintah, Indonesia optimis bahwa sinergi ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih efisien dan inovatif. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di kedua negara, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional Indonesia dalam jangka panjang





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

