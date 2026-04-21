Perkuat Ketahanan Energi, Pemerintah Percepat Proyek Bioetanol di Lampung

Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama mitra global mempercepat pembangunan proyek bioetanol di Lampung sebagai wujud transisi energi dan kemandirian nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara resmi mengumumkan langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional melalui pengembangan proyek bioetanol berskala besar di Provinsi Lampung . Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara, serta mitra global terkemuka.

Dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Jakarta, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa proyek ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Kolaborasi ini melibatkan Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), dan Danantara Investment Management, yang akan mengintegrasikan teknologi canggih asal Jepang, termasuk keterlibatan konsorsium riset RaBIT. Pemilihan Lampung sebagai lokasi utama didasarkan pada potensi pasokan bahan baku yang melimpah dan kesiapan infrastruktur pendukung yang telah diidentifikasi melalui pengawalan intensif pemerintah sejak akhir tahun 2025. Proyek ini dirancang secara sistematis dalam dua fase utama guna memastikan keberlanjutan operasional. Tahap awal ditargetkan untuk mencapai kapasitas produksi sebesar 60 kiloliter per tahun pada kuartal ketiga tahun 2027, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi tahap komersial dengan kapasitas mencapai 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal keempat tahun 2028. Keunggulan teknis dari proyek ini terletak pada penggunaan teknologi generasi kedua (2G) yang memungkinkan pemanfaatan limbah biomassa secara fleksibel, mencakup limbah kelapa sawit, jagung, hingga sorgum. Selain itu, pemerintah juga merencanakan budidaya sorgum skala besar yang akan dimulai dari lahan percontohan seluas 10 hektare pada tahun 2026, dan direncanakan meluas hingga 6.000 hektare pada tahun 2027 dengan memanfaatkan dukungan lahan dari PTPN. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal di Lampung. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menetapkan roadmap mandatori pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar minyak, mulai dari implementasi E5 pada periode 2026-2027, yang secara bertahap ditingkatkan menjadi E10 pada periode 2028-2030, hingga mencapai E20 dalam jangka panjang. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar yang mencapai 61 persen dalam satu dekade terakhir, serta mengantisipasi volatilitas harga minyak dunia. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus pemerintah terletak pada tiga pilar utama: swasembada energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit dan komoditas nabati lainnya, proyek bioetanol ini diproyeksikan mampu mengurangi beban impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Selain bioetanol, diskusi juga mencakup potensi perluasan kerja sama dalam ekosistem kendaraan listrik, termasuk manufaktur baterai yang melibatkan teknologi CATL, guna menciptakan rantai pasok lokal yang tangguh dan berdaya saing tinggi di kancah global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Memahami ulang transisi energi sebagai strategi ketahanan bisnisTerlepas dari apakah konflik antara Amerika Serikat dan Iran akan mereda ataupun berlarut-larut, satu hal yang kian jelas: era ketika pelaku industri dapat ...

Read more »

Kolaborasi Foodbank of Indonesia dan Super Indo Perkuat Ketahanan Pangan Pasca-Lebaran bagi Masyarakat PrasejahteraFoodbank of Indonesia bersama Super Indo mendistribusikan ribuan paket nutrisi kepada lebih dari 3.000 warga prasejahtera di enam kota besar sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan pasca-Lebaran 2026.

Read more »

Situasi Geopolitik Global Gonjang-ganjing, Saatnya Indonesia Punya Ketahanan EnergiSaat ini pemerintah telah menetapkan satu kebijakan yang strategis demi memastikan adanya ketersediaan pasokan energi bagi kebutuhan domestik.

Read more »

PLN tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi ketahanan energiDirektur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sehingga masa ...

Read more »

Perkuat Ketahanan Pangan, Indonesia dan Polandia Jajaki Kolaborasi Sektor PertanianKementerian Pertanian RI menjalin kerjasama strategis dengan Polandia untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan investasi sektor pertanian melalui pertukaran komoditas dan teknologi.

Read more »

2 Cadangan Gas Ditemukan di Kaltim, Anggota DPR: Perkuat Ketahanan Energi NasionalRusli menilai, dua temuan tersebut merupakan capaian strategis yang menunjukkan keberhasilan pendekatan eksplorasi hulu migas yang semakin berbasis data.

Read more »