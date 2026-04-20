Perkuat Hak Anak, Pemerintah dan UNICEF Luncurkan Program CPAP 2026-2030 di 13 Provinsi

Pemerintah Indonesia dan UNICEF meluncurkan program CPAP 2026-2030 dengan anggaran Rp2,5 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan anak di 13 provinsi prioritas melalui sistem desentralisasi.

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program strategis bertajuk Country Programme Action Plan (CPAP) 2026-2030 yang mengusung visi Bersama untuk Setiap Anak Indonesia. Inisiatif ini merupakan wujud nyata kelanjutan kemitraan jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak- hak anak di seluruh pelosok tanah air.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai US$131 juta atau setara dengan Rp2,5 triliun. Fokus utama dari program ini adalah mengoptimalkan kesejahteraan anak melalui pendekatan yang lebih terarah, inklusif, dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Sebanyak 13 provinsi telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam pelaksanaan program ini. Provinsi-provinsi tersebut mencakup Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, serta lima provinsi di wilayah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam acara peluncuran tersebut, perwakilan dari 13 provinsi melakukan penandatanganan komitmen resmi, yang menandakan kesiapan daerah dalam mengintegrasikan agenda CPAP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa. Langkah ini krusial agar kebijakan yang disusun tidak hanya berada pada tataran administratif, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di tingkat akar rumput. Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, memberikan apresiasi tinggi terhadap fleksibilitas Indonesia dalam mengoptimalkan sistem desentralisasi demi kepentingan terbaik anak. Menurutnya, kekuatan desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan penyediaan layanan yang lebih dekat dengan keluarga serta anak-anak di berbagai pelosok daerah. UNICEF berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian teknis dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi layanan berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh semua anak di Indonesia. Pendekatan kombinasi antara strategi nasional dan fokus provinsi ini diharapkan mampu memperkuat sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah. Selain itu, program CPAP 2026-2030 ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tantangan di masa depan menuntut adanya kerja sama yang solid, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga peran aktif dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan tokoh komunitas dalam mendukung agenda nasional ini. Dengan adanya komitmen yang kuat dari 13 provinsi tersebut, diharapkan kesenjangan akses layanan bagi anak dapat diminimalisir secara signifikan. Kesuksesan CPAP bukan sekadar pencapaian angka-angka statistik, melainkan tentang masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerah, sehat, dan berdaya saing global melalui investasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan sejak dini





