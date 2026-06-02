Perkembangan Ekspor Sumber Daya Alam Indonesia Januari-April 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perkembangan terbaru kinerja ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia sepanjang Januari-April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan perkembangan terbaru kinerja ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia . Data yang dirilis BPS ini adalah data ekspor-impor untuk bulan April 2026.

Perkembangan terbaru kinerja ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy sepanjang Januari-April 2026. Nilai ekspor batu bara (HS 2701) pada periode tersebut yakni 1,82 miliar dolar AS pada Januari 2026, kemudian 1,66 miliar dolar AS pada Februari, 2,03 miliar dolar AS pada Maret, dan menjadi 2,07 miliar dolar AS pada April 2026. Negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia selama Januari-April 2026 adalah India, China, dan Jepang.

Sementara itu, ekspor kelapa sawit (HS 1511) tercatat sebesar 2,29 miliar dolar AS pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 2,40 miliar dolar AS pada Februari. Nilai ekspor kemudian menjadi 1,42 miliar dolar AS pada Maret sebelum kembali meningkat menjadi 2,11 miliar dolar AS pada April 2026. Nilai ekspor komoditas tersebut tercatat sebesar 1,18 miliar dolar AS pada Januari dan Februari, kemudian meningkat menjadi 1,38 miliar dolar AS pada Maret, serta mencapai 1,41 miliar dolar AS pada April 2026.

Adapun negara tujuan utama ekspor ferro alloy Indonesia pada periode tersebut adalah China, Korea Selatan, dan India. Pudji juga menanggapi pertanyaan mengenai potensi dampak penerapan badan ekspor satu pintu terhadap kinerja ekspor Indonesia ke depan. Ia menjelaskan bahwa data yang dirilis BPS saat ini masih mencerminkan kinerja ekspor-impor pada April 2026, sementara masa transisi awal kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) baru dimulai pada 1 Juni 2026.

Data yang dirilis BPS ini adalah data ekspor-impor untuk bulan April 2026 ya, sementara tahap transisi awalnya untuk SDA ini 1 Juni 2026. Sehingga bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja ekspor ini nanti mungkin dapat terlihat dari rilis data ekspor di bulan Juni nanti, kata Pudji





