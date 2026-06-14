Perkemahan Gabungan Pramuka KBRI Kuala Lumpur Siapkan Tim untuk Jambore Nasional dan Malaysia

Gudep Pramuka KBRI Kuala Lumpur menggelar perkemahan gabungan selama tiga hari di Selangor untuk mempersiapkan lebih dari 50 peserta dalam menghadapi Jambore Nasional XII di Indonesia dan Jambore Malaysia di Pulau Penang. Aktivitas mencakup pelatihan keterampilan, pelantikan kenaikan tingkat, dan penyelesaian SKU, serta pengembangan karakter melalui petualangan alam dan kebersamaan.

Gugus Depan Pramuka Kanwil KBRI Kuala Lumpur berhasil mengadakan perkemahan gabungan sebagai persiapan menuju Jambore Nasional XII di Cibubur, Indonesia, serta Jambore Malaysia di Pulau Penang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dari 12 hingga 14 Juni 2026, di wilayah Selangor, Malaysia. Perkemahan Satya Penggalang dan Penegak ini memiliki tujuan strategis: memastikan kesiapan maksimal peserta untuk menghadapi dua ajang besar sekaligus. Lebih dari 50 peserta didik dari tiga pangkalan berbeda, termasuk Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, turut serta dalam kegiatan ini. Perkemahan dirancang untuk membekalipara anggota Penggalang dan Penegak dengan keterampilan dan mental yang diperlukan.

Selain persiapan teknis, kegiatan ini juga menjadi momen pelantikan kenaikan tingkat bagi peserta yang telah memenuhi syarat, serta untuk melengkapi materi Syarat Kecakapan Umum (SKU). Partisipasi sangat antusias, dengan kehadiran peserta dari berbagai latar belakang, memperkaya interaksi dan kolaborasi. Selama perkemahan, peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti pengembaraan alam di Taman Tasik Millennium, malam api unggun, penampilan seni dan budaya, serta pelatihan keterampilan kepramukaan mendasar. Materi seperti pioneering, tali-temali, pertolongan pertama, dan navigasi dasar diajarkan untuk meningkatkan kompetensi.

Gudep Pramuka KBRI Kuala Lumpur dikenal aktif dalam kegiatan berskala besar dan rencana ikut dua jambore menunjukkan komitmen tinggi dalam mengembangkan potensi anggota, baik di tingkat nasional maupun internasional





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Pramuka Perkemahan Jambore Nasional XII Jambore Malaysia KBRI Kuala Lumpur

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