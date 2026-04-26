Perkara Korupsi Sritex Masuk Babak Baru, Dua Bos Sritex Membacakan Nota Pembelaan

Perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Sritex memasuki babak baru dengan pembacaan nota pembelaan oleh Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto. Jaksa menuntut pidana penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 677 miliar. Penasihat hukum menanggapi dengan menyatakan kerugian negara belum pasti dan membela kliennya dari tuduhan manipulasi laporan keuangan dan pencucian uang.

Perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) memasuki tahap baru dengan pembacaan nota pembelaan oleh Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto pada Senin, 27 April 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Sidang dijadwalkan pukul 09.00 di Ruang Sidang Cakra, dengan agenda pleidoi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya, jaksa telah menuntut pidana penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 190 hari, serta uang pengganti Rp 677 miliar atau diganti bui 8 tahun bagi keduanya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan tuntutan tersebut karena keduanya terbukti mengajukan kredit dengan laporan keuangan direkayasa sejak 2015 hingga 2020, menggunakan invois fiktif dari perusahaan afiliasi.

Uang hasil pencairan kredit diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian aset dan manipulasi gugatan PKPU untuk menghindari pembayaran utang. Penasihat hukum Lukminto bersaudara, Randy Irawan, menanggapi kasus ini dengan menyayangkan kerugian negara Rp 1,3 triliun yang belum pasti tetapi dimasukkan ke ranah pidana. Ia menegaskan Mahkamah Agung telah menyatakan Sritex pailit, sehingga aset perusahaan harus dilelang untuk membayar utang. Namun, jaksa telah menyatakan kerugian keuangan negara tanpa eksekusi aset.

Randy juga membela kliennya dengan menyatakan Sritex adalah perusahaan terbuka yang transparan, menggunakan auditor terdaftar di OJK, BDO Indonesia. Ia menolak tuduhan manipulasi laporan keuangan, karena hingga kini tidak ada tindakan terhadap auditor. Randy juga menyebut kondisi Sritex yang sehat saat kredit cair pada 2019-2020, dengan peringkat kredit BB- dari Fitch Ratings, namun berubah setelah pandemi Covid-19. Ia menegaskan pailit Sritex bukan kemauan perusahaan, tetapi akibat kondisi ekonomi nasional.

Randy juga membantah tudingan pencucian uang terhadap kliennya. Ia menjelaskan aset-aset seperti sawah di samping pabrik, Hotel Ayaka di Jakarta, dan apartemen di Solo Center Point Apartment dibeli sebelum periode yang dipersoalkan jaksa. Sawah tersebut dibeli untuk ekspansi pabrik, hotel tanahnya diperoleh pada 2009, dan apartemen dibeli oleh ayah terdakwa pada 2006. Ia juga menyatakan mobil-mobil yang dituding sebagai aset TPPU telah disita oleh kurator karena atas nama perusahaan.

Randy menegaskan tidak mungkin kurator menarik aset yang tidak atas nama badan hukum. Ia juga mengkritik jaksa yang mempermasalahkan aset-aset tersebut tanpa mempertimbangkan konteks dan waktu pembelian. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan korupsi skala besar dan dampaknya terhadap sektor tekstil nasional





