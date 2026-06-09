Perjuangan dan Penghematan demi Mobil Listrik

Kisah Nita dan Orin dalam mewujudkan impian memiliki mobil listrik melalui penghematan ekstra dan perencanaan keuangan ketat, serta manfaat yang dirasakan berupa biaya operasional lebih murah dan waktu tempuh lebih singkat.

Tidak semua orang mudah membeli mobil listrik . Ada warga yang membeli mobil listrik dengan jerih payah menghemat dompet, ada pula yang mendapatkannya cuma-cuma. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, memiliki mobil listrik adalah impian yang memerlukan perjuangan ekstra.

Salah satunya adalah Nita Sari (27), seorang karyawan swasta di Jakarta Selatan yang kini tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejak menikah pada November 2025, Nita dan suaminya bertekad memiliki mobil sendiri setelah bertahun-tahun hanya mengandalkan sepeda motor. Setiap keluar rumah, perasaan waswas menghantui karena suaminya pernah mengalami kecelakaan motor. Belum lagi hujan dan badai selama perjalanan.

Mobil menjadi target utama dalam pernikahan mereka. Terakhir memakai mobil pribadi saat berusia delapan tahun. Sejak ayahnya meninggal, keluarganya tidak memiliki mobil karena ibunya tidak bisa menyetir. Akhirnya ke mana-mana naik motor.

Lima bulan setelah menikah, Nita dan suami berhasil mengumpulkan uang muka sebesar 50 persen untuk membeli mobil listrik seharga Rp 230-an juta. Sisanya mereka cicil selama 12 bulan dengan bunga nol persen. Mobil itu dinamai Item Cakep. Penghasilan Nita dan suami dari pekerjaan utama masing-masing berkisar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per orang per bulan.

Cicilan mobil Rp 9,8 juta per bulan, sedangkan cicilan rumah Rp 5 juta per bulan. Dengan penghasilan tersebut, mereka harus mengatur keuangan dengan sangat ketat. Konsumsi rumah tangga hanya sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Jatah uang bebas sebulan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

Kalau habis, mereka harus menahan belanja hingga bulan depan. Setiap keluar rumah, mereka membawa bekal dan botol minum. Alhasil, mereka dapat memangkas Rp 100.000 untuk dua orang karena tidak makan di restoran. Nita memilih membeli perabotan rumah dengan harga terjangkau dan berkualitas.

Sejumlah perabotan dibeli saat ada diskon. Hasil dari penghematan dan alokasi dana untuk membeli mobil listrik mereka simpan di rekening deposito. Ia mengatur rekening deposito itu agar dapat dicairkan dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Kini, biaya untuk mengisi daya mobil listrik sekitar Rp 75.000 per minggu.

Setiap dipakai dengan total jarak 40 kilometer, daya baterainya hanya turun 10 persen. Sebelumnya, biaya bensin untuk dua motor bisa menghabiskan Rp 165.000 per minggu. Tiap dua bulan sekali, dia juga mengeluarkan uang Rp 60.000 untuk ganti oli motor. Mobil listrik memantik kepercayaan dirinya untuk mengambil proyek merias wajah berbayar.

Koper yang dimasukkan berisi peralatan merias. Dengan mobil listrik, ia merasa lebih aman dan nyaman. Cerita lain datang dari Orin (33), warga Bekasi, Jawa Barat. Ia berencana membeli mobil listrik untuk pergi ke kantor di Jakarta Pusat.

Selama ini, uang transportasinya mayoritas habis untuk ojek daring. Dalam sehari, ia mengeluarkan biaya transportasi hingga Rp 100.000. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan kewajiban membayar biaya sekolah anak membuat rencana itu tertunda hingga akhir tahun. Namun, Orin tetap optimis.

Ia sudah menghitung bahwa biaya mobil listrik lebih hemat daripada angkutan umum, selisih sekitar Rp 700.000 per bulan. Waktu perjalanan dengan mobil listrik bisa lebih singkat, yaitu 1 hingga 1,5 jam, sedangkan naik angkutan umum membutuhkan waktu dua jam karena harus berganti moda hingga tiga kali dengan waktu tunggu terkadang lebih dari 15 menit. Dari hitungannya, mobil listrik juga lebih irit dibandingkan mobil bensin.

Agar rencananya terwujud, ia dan suami beberapa kali mengunjungi pameran mobil listrik untuk mencari mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan keluarga. Hingga pertengahan tahun ini, ia telah mantap menetapkan satu merek mobil listrik seharga Rp 200 juta. Menurut rencana, Orin akan menjual mobil lamanya terlebih dahulu sebagai modal awal untuk membeli mobil listrik. Dengan begitu, ia berharap dapat menghemat pengeluaran transportasi dan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga.

Kisah Nita dan Orin menunjukkan bahwa memiliki mobil listrik bukanlah hal yang mustahil, meskipun memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Dengan disiplin dan komitmen, impian memiliki mobil listrik dapat menjadi kenyataan, membantu mengurangi biaya transportasi serta meningkatkan kualitas hidup





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