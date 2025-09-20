Perjuangan Bella Hadid Melawan Penyakit Lyme: Kisah Inspiratif dan Dukungan Keluarga

Kisah perjuangan Bella Hadid melawan penyakit Lyme menjadi sorotan. Unggahan mengharukan dari Bella dan ibunya, Yolanda, menunjukkan perjuangan berat melawan penyakit yang diderita Bella. Keluarga Hadid berbagi pengalaman dan dukungan dalam menghadapi tantangan Lyme.

Dalam unggahan yang mengharukan, Bella Hadid terlihat terbaring lemah dengan infus dan sejumlah obat-obatan di sekelilingnya. Tidak hanya Bella, ibunya, Yolanda Hadid , juga turut mengunggah foto serupa di akun pribadinya, memperlihatkan perjuangan berat melawan penyakit Lyme yang diderita Bella. Yolanda, sebagai seorang ibu, tidak kuasa menahan emosi dan menuliskan curahan hati yang panjang mengenai betapa beratnya perjuangan sang putri.

Dalam curhatnya, Yolanda mengungkapkan betapa penderitaannya sebagai penderita Lyme tidak sebanding dengan melihat anaknya menderita. Ia menekankan bahwa kesulitan fisik yang tidak terlihat akibat penyakit neurologis kronis Lyme sulit dipahami oleh orang lain. Yolanda berusaha menjadi contoh bagi putrinya dalam menghadapi penyakit Lyme, namun rasa sakit yang dialaminya tetap tidak sebanding dengan penderitaan Bella. Ia juga memberikan semangat kepada Bella, menyebut putrinya sebagai sosok pemberani yang tidak pernah menyerah. Yolanda menegaskan bahwa meskipun penyakit telah menjatuhkan mereka, mereka akan terus bangkit dan melawan penyakit ini bersama-sama demi masa depan yang lebih baik. \Penyakit Lyme sendiri adalah infeksi serius yang ditularkan melalui gigitan kutu. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius pada sendi, jantung, dan sistem saraf. Gejala yang umum meliputi demam, nyeri sendi, ruam kulit, dan kelelahan yang berkepanjangan. Bella diketahui telah berjuang melawan penyakit ini sejak tahun 2013, meskipun ia baru terbuka kepada publik mengenai kondisinya pada tahun 2023. Menariknya, sang ibu, Yolanda, juga didiagnosis menderita Lyme pada tahun 2015. Selain itu, adik Bella, Anwar Hadid, juga dilaporkan mengalami kondisi serupa. Kisah keluarga Hadid yang harus menghadapi penyakit Lyme bersama-sama ini menyoroti betapa berat tantangan yang dihadapi oleh penderita Lyme, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan dukungan mereka satu sama lain. Berita lain yang menjadi sorotan adalah Gigi Hadid dan Bella Hadid yang menyumbangkan dana sebesar 16 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Sementara itu, penyanyi sekaligus dokter, Tompi, kembali menuai perhatian publik, kali ini dengan kritik pedasnya terhadap isu tertentu, bukan melalui musik atau profesinya sebagai dokter. \Berita lainnya yang menarik perhatian publik adalah kabar mengenai kekayaan Ashanty yang memiliki warisan berupa gunung, yang membuat artikel tersebut dengan cepat menjadi populer. Selain itu, Tasya Farasya menemukan terapi penyembuhan melalui olahraga padel, yang disebutnya membantu meningkatkan kualitas hidupnya secara fisik, mental, dan emosional di tengah isu perceraian. Aan Story, seorang musisi, produser, penulis, dan pencetak musik hits, juga kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik Indonesia dengan merilis album pertamanya. Pada bidang lain, pameran desain digelar pada 12–30 September 2025 di VIVERE Showroom, IDD, menampilkan karya sepuluh desainer kolaborator. Artikel mengenai gaya hidup pria yang sehat juga mendapat perhatian, memberikan tips untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Di sisi teknologi, drone DJI Mini 5 Pro resmi diluncurkan di Indonesia, menawarkan fitur canggih dengan harga mulai dari 12 juta rupiah. Selain itu, berita kekayaan Ashanty kembali menjadi sorotan, menunjukkan warisan keluarganya yang tidak hanya di Depok, tetapi juga di daerah Cijeruk, Bogor, berupa lahan gunung. Berita lain yang ramai adalah upaya damai antara Adimas Firdaus alias Resbobb dan Muhammad Jannah alias Bigmo dengan selebgram Azizah Salsha yang berakhir tanpa hasil. Dunia hiburan tanah air juga berduka atas meninggalnya Klemens Awi, atau yang akrab disapa Celo, bintang sitkom Epen Cupen. Xiaomi juga meluncurkan Redmi 15C versi 5G, menawarkan fitur baru dengan harga terjangkau. Pentingnya menjaga kesehatan pendengaran disoroti dengan peringatan tentang bahaya suara 'horeg' yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Tips perawatan ban mobil juga dibagikan, menggunakan minyak jelantah untuk mengembalikan kilau ban. Terakhir, cara menghilangkan kerak membandel di wajan dengan saus tomat dan bahan alami lainnya turut dibahas





VIVAcoid / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Bella Hadid Penyakit Lyme Yolanda Hadid Kesehatan Keluarga Hadid

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Yolanda Hadid Ceritakan Penderitaan Bella Hadid Lawan Lyme DiseaseBella Hadid didiagnosis Lyme Disease pada 2012, bersamaan dengan ibunya, Yolanda, serta adik laki-lakinya, Anwar Hadid.

Baca lebih lajut »

Bella Hadid Bikin Heboh Tiba-tiba Terbaring di RS, Sakit Apa?Bella Hadid unggah momen di rumah sakit, berbagi perjuangan melawan penyakit Lyme. Dapat dukungan dari keluarga dan penggemar. Semangat untuk sembuh!

Baca lebih lajut »

Kisah Sifan: Dari Ambang Putus Sekolah Menuju Impian Dokter Melalui Sekolah RakyatSifan Alyori, siswa SMA Sekolah Rakyat 13 Bekasi, berbagi kisah perjuangannya mengatasi kesulitan ekonomi untuk meraih cita-cita menjadi dokter bedah orthopedi. Melalui program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial, Sifan berhasil melanjutkan pendidikan dan mewujudkan impiannya.

Baca lebih lajut »

Bella Hadid Sakit Apa? Bagikan Foto Sedang Dirawat, Kondisinya Bikin KhawatirPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Apa Itu Penyakit Lyme? Kondisi yang Dialami Bella Hadid Sejak Usia 16 TahunPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Yolanda Hadid Ungkap Perjuangan Bella Hadid Melawan Penyakit LymeYolanda Hadid membagikan foto dan pesan menyentuh di media sosial tentang perjuangan putrinya, Bella Hadid, melawan penyakit Lyme. Unggahan tersebut menampilkan foto-foto Bella dengan peralatan medis dan obat-obatan, serta pesan dukungan dari Yolanda.

Baca lebih lajut »