Para pemimpin AS, Rusia, dan China sepakat mendorong reformasi PBB dan stabilitas energi minyak dalam pertemuan trilateral bersejarah di Shenzhen pada 19 November 2026.

Para pemimpin Rusia Vladimir Putin, China Xi Jinping, dan Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan trilateral bersejarah di Kylin Villa, Shenzhen, Provinsi Guangdong, China selatan, pada Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC dan menghasilkan kesepakatan penting mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta upaya peningkatan pasokan minyak global. Ketiga kepala negara juga menyuarakan posisi bersama terkait peran Mahkamah Pidana Internasional dalam hukum internasional.

Dampak Kebijakan Energi dan Reformasi PBB

Keputusan inti dari pertemuan tiga pemimpin tersebut mencakup komitmen untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar organisasi internasional ini menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Selain isu multilateralisme, para pemimpin sepakat untuk meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak demi menjaga stabilitas kelancaran pasokan energi dunia. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik yang tinggi.

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Dari sisi lain, ketiga negara turut menyoroti isu Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Mereka menyatakan bahwa pejabat negara seharusnya memiliki kekebalan dari penuntutan di hadapan lembaga tersebut. Pernyataan bersama itu memperingatkan ICC agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas-tugas yurisdiksinya. Posisi ini sejalan dengan kepentingan politik para pemimpin yang hadir, terutama mengingat tekanan hukum yang mereka hadapi.

Posisi Mahkamah Pidana Internasional dan Trump

Rusia saat ini menjadi sorotan utama dalam konteks hubungan dengan Mahkamah Pidana Internasional karena Presiden Vladimir Putin merupakan subjek dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menjatuhkan sanksi berat terhadap ICC serta para pejabatnya. Sanksi ini berlaku terkait sejumlah penyelidikan yang dilakukan oleh ICC dalam beberapa waktu terakhir yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara besar.

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Donald Trump sebelumnya menyebut pertemuan trilateral pertamanya dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin sebagai kesempatan berharga. Ia menyatakan bahwa AS, Rusia, dan China memiliki posisi unik untuk membahas cara mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia sekaligus memperkecil risiko penggunaannya. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal dalam diplomasi strategis yang melibatkan dua rival utama AS secara bersamaan.

Tantangan Perjanjian Senjata Nuklir New START

Perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Rusia dan AS, yang dikenal sebagai New START, telah berakhir pada Februari 2026. Donald Trump menyatakan keinginannya untuk mencapai perjanjian baru yang lebih baik dan lebih modern dengan turut melibatkan China dalam negosiasi. Namun, realitas jumlah hulu ledak nuklir menciptakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya kesepakatan tersebut di masa depan.

China memiliki alasan yang lebih sedikit untuk menerima pembatasan senjata nuklir karena jumlah persenjataannya jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia. Berdasarkan data terkini, China memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir, sedangkan AS dan Rusia masing-masing diperkirakan menyimpan lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Hulu ledak merupakan bagian dari senjata nuklir yang mengandung muatan peledak, sehingga perbedaan jumlah ini menjadi faktor kunci dalam negosiasi.

Perspektif Ahli dan Pertemuan Bilateral

Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Arms Control Association, menilai bahwa hasil terbaik yang dapat diharapkan dari pertemuan tersebut adalah dimulainya proses menuju perundingan berkelanjutan untuk mengurangi persenjataan nuklir. Ia mengkritik bahwa dunia membutuhkan lebih dari sekadar pertunjukan diplomatik dan kesempatan berfoto bersama antara Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Donald Trump di acara APEC. Harapan masyarakat internasional adalah adanya langkah konkret yang dapat diukur.

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Sebelum pertemuan trilateral yang berlangsung lebih dari satu jam, Donald Trump terlebih dahulu mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping. Ini merupakan pembicaraan penting ketiga antara keduanya sepanjang tahun ini. Trump memuji hubungan persahabatan mereka serta kepentingan bersama dalam menjaga kelancaran pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur penting pengangkutan minyak dari Timur Tengah yang berulang kali ditutup akibat serangan selama perang di Iran. Trump kemudian mengisyaratkan bahwa dirinya akan mendorong Xi Jinping untuk meningkatkan pembelian produk pertanian dari Amerika Serikat sebagai bagian dari keseimbangan ekonomi bilateral.