Perjalanan Wisatawan Nusantara Naik 4,10 Persen pada Januari-September 2026

BPS mencatat perjalanan wisatawan Nusantara Januari-September 2026 mencapai 938,84 juta, naik 4,10 persen dan tertinggi sejak 2019 di tengah penurunan wisatawan nasional ke luar negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) sepanjang Januari-September 2026 mencapai 938,84 juta perjalanan. Angka itu naik 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2019. Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers BPS pada Senin (2/11/2026).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyatakan bahwa tren positif perjalanan wisata domestik juga terlihat pada September 2026. Pada bulan tersebut, jumlah perjalanan wisnus mencapai 96,69 juta perjalanan, naik 2,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

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Secara bulanan, jumlah perjalanan wisnus pada September 2026 turun 7,30 persen dibandingkan Agustus 2026. Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa capaian kunjungan wisnus sepanjang Januari-September 2026 tetap menjadi yang tertinggi sejak 2019.

Perjalanan Wisatawan Nasional ke Luar Negeri Menurun

Berbeda dengan wisnus, perjalanan masyarakat Indonesia ke luar negeri justru mengalami penurunan. BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) sepanjang Januari-September 2026 sebanyak 6,51 juta perjalanan, turun 4,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

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Kondisi serupa terjadi pada September 2026. Jumlah perjalanan wisnas tercatat sebanyak 600.605 perjalanan, turun 6,69 persen secara bulanan dan merosot 13,69 persen secara tahunan.

Ateng menjelaskan bahwa salah satu faktor penurunan perjalanan wisnas secara bulanan adalah kenaikan harga tiket penerbangan internasional. Ia mencontohkan rute dari Aceh ke Malaysia yang mengalami peningkatan harga tiket.

Selain itu, fenomena kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk pada bulan September, turut memengaruhi penerbangan internasional. Menurut Ateng, kondisi tersebut berdampak pada penerbangan di level internasional.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Masih Tumbuh

Di sisi lain, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan secara tahunan. Sepanjang Januari-September 2026, total kunjungan wisman mencapai 12,01 juta kunjungan, naik 5,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

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Jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi sejak 2020, meskipun masih sedikit di bawah periode Januari-September 2019 yang mencapai 12,10 juta kunjungan. Angka ini menunjukkan pemulihan kunjungan wisman yang terus berlanjut.

Dari sisi pengeluaran, rata-rata wisman menghabiskan US$1.374,48 per kunjungan pada triwulan III-2026. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu, dan rata-rata lama tinggal wisman naik menjadi 11,01 malam.

Rincian Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Pengeluaran terbesar wisman dialokasikan untuk akomodasi sebesar US$497,12. Posisi berikutnya ditempati makanan dan minuman sebesar US$271,33, disusul belanja dan cendera mata sebesar US$148,93.

Secara keseluruhan, data BPS menggambarkan kondisi pariwisata Indonesia pada periode Januari-September 2026. Perjalanan wisnus meningkat, perjalanan wisnas ke luar negeri menurun, dan kunjungan wisman tetap tumbuh secara tahunan.