Perjalanan Spiritual Indonesia Walk for Peace 2026: Misi Perdamaian dari Bali hingga Borobudur

Rangkaian kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 akan dimulai dari Bali menuju Candi Borobudur sebagai bentuk peringatan Tri Suci Waisak 2570 BE dengan membawa pesan perdamaian dunia dan kelestarian lingkungan.

Indonesia bersiap menyambut sebuah peristiwa spiritual besar yang akan membawa pesan kedamaian ke seluruh penjuru negeri melalui agenda bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026. Kegiatan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah aksi meditasi berjalan yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi, dalam keterangannya saat mengikuti Roadshow Lokakarya Borobudur di Jakarta, menjelaskan bahwa perjalanan tahun ini akan mengambil titik awal yang sangat istimewa, yakni Pulau Bali. Pemilihan Bali sebagai titik awal didasari oleh banyaknya situs bersejarah dan tempat suci yang berkaitan erat dengan ajaran Buddha, sehingga para bikkhu dapat mengawali langkah spiritual mereka dengan meresapi energi kedamaian di pulau dewata sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Candi Borobudur di Jawa Tengah.

Perjalanan ini merupakan bagian integral dari rangkaian peringatan Tri Suci Waisak 2570 BE yang menjadi momen sakral bagi umat Buddha di seluruh dunia. Keunikan dari Indonesia Walk for Peace 2026 terletak pada sifatnya yang inklusif dan lintas batas negara. Tidak hanya diikuti oleh para bikkhu dari dalam negeri, aksi spiritual ini juga mendapat dukungan penuh dan partisipasi dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand, Laos, Myanmar, hingga Malaysia.

Kolaborasi internasional ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarumat beragama dan antarnegara, serta menegaskan bahwa pesan perdamaian adalah bahasa universal yang melampaui sekat-sekat kewarganegaraan. Seluruh rangkaian kegiatan ini mengusung tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, sebuah visi yang selaras dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mempromosikan moderasi beragama dan kerukunan sosial. Dengan berjalan bersama, para bikkhu mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat luas bahwa harmoni dan kasih sayang adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Lebih jauh lagi, perayaan Vesakha Sananda 2026 tidak hanya berfokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan kepedulian terhadap alam semesta melalui gerakan ekoteologi. Para peserta dan komunitas Buddha akan terlibat aktif dalam aksi bersih-bersih rumah ibadah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu Reduce, Recycle, dan Re-use. Selain itu, terdapat program edukasi mengenai pembuatan Eco Enzyme sebagai solusi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah organik dan menjaga kelestarian ekosistem bumi.

Langkah ini menunjukkan bahwa praktik spiritualitas sejati harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Selain aksi ekologis, rangkaian acara juga diisi dengan praktik Atthangasila dan meditasi mendalam untuk membersihkan pikiran dan hati, serta penyelenggaraan Vesak Festival 2026 yang menjadi wadah ekspresi budaya bagi generasi muda dan masyarakat umum. Sebagai pelengkap dari perjalanan fisik dan spiritual tersebut, pemerintah juga menginisiasi Gerakan Hening Nusantara dan Roadshow Lokakarya Borobudur yang menyasar berbagai daerah di Indonesia.

Semua rangkaian kegiatan yang intensif selama satu bulan penuh ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 31 Mei 2026. Puncak peringatan akan ditandai dengan pelaksanaan Puja Bhakti yang digelar secara serentak di berbagai tempat, mulai dari vihara, cetiya, sekolah, hingga Candi Borobudur yang megah. Momen ini diharapkan menjadi titik balik bagi semua orang untuk merenungkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat rasa kebersamaan lintas komunitas, dan memperdalam komitmen terhadap perdamaian dunia.

Dengan berakhirnya perjalanan di Borobudur, diharapkan energi positif yang terkumpul selama perjalanan dari Bali dapat tersebar luas, membawa kesejukan bagi bangsa Indonesia dan dunia, serta memperkokoh pondasi toleransi dalam keberagaman





