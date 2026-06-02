Peristiwa Besar di Bulan Muharram

Artikel ini membahas deretan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, termasuk kisah Nabi Adam yang bertaubat, peristiwa banjir bandang yang menimpa umat Nabi Nuh, dan tragedi Karbala yang terjadi di Irak.

Kisah ini bermula saat Nabi Adam dan istrinya, Hawa, tergoda oleh bujuk rayu Iblis hingga melanggar larangan Allah dengan memakan buah dari pohon yang dilarang di surga.

Allah kemudian menurunkan mereka ke bumi sebagai konsekuensi dari dosa tersebut. Di bumi, Nabi Adam menyesali perbuatannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun, bahkan ada yang meriwayatkan mencapai 300 tahun lamanya. Puncaknya, pada tanggal 10 Muharram, Allah SWT menerima taubat Nabi Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi: 'Bila seseorang puasa sebulan setelah bulan Ramadhan, maka puasalah di bulan Muharram.

Karena di bulan itu, hari-hari ketika Allah Swt menerima tobat suatu kaum, dan menerima tobat kaum-kaum yang lain.

' Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya, Lathaiful Ma'arif, menegaskan peristiwa ini dengan mengutip perkataan 'Ubaid bin 'Umair: 'Muharram adalah bulan Allah yang penting (al-ashamm). Di dalamnya Nabi Adam diterima tobatnya. Bila kamu mampu untuk tidak melewatinya tanpa puasa, maka puasalah.





