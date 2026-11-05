Peringkat Liga Champions 2026/27: Napoli, PSV, dan Villarreal Terancam Gagal Lolos

Analisis mendalam posisi tim peserta Liga Champions 2026/27. Napoli, PSV, dan Villarreal berisiko tereliminasi di fase liga meski masih ada peluang comeback melawan jadwal yang menguntungkan.

Setelah setengah musim kompetisi Liga Champions 2026/27 berakhir, situasi di klasemen fase liga menunjukkan pergeseran dramatis bagi para kontestan. Paris Saint-Germain mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan setelah menundukkan Arsenal melalui adu penalti pada Mei lalu di Budapest. Meskipun tim asuhan Luis Enrique tampil dominan selama satu setengah tahun terakhir, gelar ketiga secara berunting akan menghadapi tantangan berat dari klub-klub lain yang mulai menemukan ritme.

Status Tim Tersingkir dari Kontes Eropa

Napoli dan PSV saat ini berada dalam posisi kritis yang mengancam kegagalan lolos ke babak gugur untuk musim kedua secara berturut-turut. Kedua tim tersebut hanya meraih satu kemenangan dari empat laga pertama, menjadikannya kandidat terlemah untuk melaju lebih jauh. Data statistik menunjukkan bahwa peluang这两 klub untuk menyelesaikan kiprah di kompetisi Eropa pasca putaran pembuka sangat kecil dibandingkan rekan-rekan mereka.

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Daftar tim yang memiliki peluang terkecil untuk lolos mencakup AEK Athens, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking, dan Sabah. Meskipun peringkat ini didasarkan pada performa awal musim, tidak tertutup kemungkinan adanya kejutan di fase gugur. Klub kecil Norwegia Viking, misalnya, berhasil memikat dengan hasil imbang melawan Bayern Munich dan kemenangan atas Sabah, sementara AEK Athens memberikan perlawanan sengit hingga kalah 3-2 dari Real Madrid.

Kebangkitan LASK dan Peluang Tim Peraih Peringkat Atas

LASK, juara Austria, menunjukkan performa yang luar biasa dengan dua kemenangan beruntung yang meningkatkan harapan mereka untuk lolos. Meski memulai perjalanan dengan kekalahan dari AEK Athens dan Liverpool, klub tersebut bangkit kuat dengan mengalahkan Sporting di Lisbon dan mencetak empat gol ke gawang Slovan Bratislava. Dengan akumulasi poin yang menipis jaraknya dengan zona aman, tambahan empat poin dari laga mendatang diperkirakan sudah cukup untuk masuk 24 besar.

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Di sisi lain, Porto kembali ke panggung elite Eropa setelah absen dua tahun dan menjuarai Liga Portugal di bawah arahan Francesco Farioli. Pelatih asal Italia ini berhasil menjadikan Porto sebagai salah satu tim tersulit dikalahkan, bahkan tanpa kehilangan satu poin pun di kompetisi domestik saat ini. Meskipun mengalami tiga kekalahan beruntung di awal kompetisi Eropa, kemenangan meyakinkan atas Napoli dan jadwal tersisa yang relatif mudah melawan Feyenoord, Slavia Prague, dan LASK memberi mereka peluang nyata untuk lolos.

Villarreal dan Leipzig: Bangkit dari Keterpurukan Awal

Villarreal mengalami kekecewaan besar di musim sebelumnya dengan hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan. Pada musim ini, mereka sempat memalukan diri sendiri dengan kekalahan 6-0 dari Paris Saint-Germain, di mana mereka kebobolan empat gol dalam 17 menit pertama. Namun, performa buruk ini tidak serta merta mengakhiri mimpi Eropa mereka. Laga-laga mendatang terhadap Slavia Prague dan Sabah menawarkan peluang besar untuk kembali ke jalur yang tepat sebelum menghadapi lawan berat seperti Manchester United dan Fenerbahce di tahun baru.

RB Leipzig juga menghadapi masa-masa sulit setelah kembali ke kompetisi Eropa berkat finis ketiga di Bundesliga. Kekalahan dari Como, Real Madrid, dan Manchester City membuat tim asuhan Martin Demichelis terpuruk di papan bawah klasemen. Namun, kabar baik bagi klub Jerman ini adalah jadwal pertandingan mereka di sisa musim berjalan jauh lebih ringan. Kemampuan Leipzig untuk menyamakan kedudukan melawan Manchester City menunjukkan kualitas individu yang tetap tajam, meskipun konsistensi tim masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum babak gugur tiba.