Peringkat Kapitalisasi Pasar Kripto: Bitcoin Tetap Dominan, Hyperliquid (HYPE) Naik 3,28%

Laporanhare ini menyajikan peringkat Kapitalisasi Pasar Kripto berdasarkan data Coinmarketcap per 20 Juni 2026. Bitcoin masih memegang posisi teratas dengan kapitalisasi US$ 1,27 triliun, diikuti Ethereum dan Tether. Performance kripto lain bervariasi: Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu yang terkoreksi paling besar, sementara Stellar(XLM)tekanan cukup dalam.Automatically generated description

Di tengah pergerakan yang beragam tersebut, kapitalisasi pasar aset kripto terbesar dunia tetap didominasi Bitcoin . Ethereum (ETH) menyusul di posisi kedua, sementara stablecoin Tether (USDT) menempati posisi ketiga.

Mengutip Coinmarketcap.com, Sabtu (20/6/2026) Bitcoin (BTC) masih menjadi aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Dalam 24 jam terakhir, BTC menguat 0,77% ke level US$ 63.231,48 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 1,27 triliun. Penguatan ini menunjukkan minat investor terhadap aset digital utama tersebut masih cukup kuat meskipun pasar bergerak fluktuatif. Ethereum (ETH) berada di posisi kedua dengan harga US$ 1.704,46.

Namun, ETH terkoreksi tipis 0,01% dalam 24 jam terakhir. Meski mengalami pelemahan, Ethereum masih memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar, yakni US$ 205,67 miliar. Stablecoin Tether (USDT) tercatat berada di harga US$ 0,9990 atau relatif stabil dengan perubahan 0,00%. USDT tetap menjadi salah satu instrumen likuiditas utama di pasar kripto dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 186,29 miliar.

BNB menempati posisi keempat dengan harga US$ 579,83. Kripto yang terkait dengan ekosistem Binance ini berhasil menguat 0,49% dalam sehari terakhir. Kapitalisasi pasar BNB tercatat sebesar US$ 78,16 miliar. Sementara itu, USD Coin (USDC) berada di posisi kelima dengan harga US$ 0,9996.

Stablecoin ini turun tipis 0,02% dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, USDC masih memiliki kapitalisasi pasar yang besar, yakni US$ 74,84 miliar. XRP diperdagangkan di level US$ 1,13 setelah mengalami koreksi 0,92% dalam 24 jam terakhir. Aset digital yang dikembangkan untuk kebutuhan transaksi lintas negara ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 70,28 miliar.

Solana (SOL) juga berada di zona merah dengan penurunan tipis 0,14% ke harga US$ 69,24. Kendati melemah, Solana tetap menjadi salah satu blockchain terbesar dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 40,17 miliar. Berbeda dengan XRP dan SOL, Tron (TRX) justru mencatat kenaikan 0,89% ke level US$ 0,3231. Penguatan tersebut mendorong TRX mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar US$ 30,64 miliar.

Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu kripto dengan performa terbaik dalam daftar ini. HYPE melonjak 3,28% dalam 24 jam terakhir ke harga US$ 69,66. Kenaikan tersebut membuat kapitalisasi pasarnya mencapai US$ 17,71 miliar. Di sisi lain, Dogecoin (DOGE) terkoreksi tipis 0,11% ke level US$ 0,08309.

Meski bergerak negatif, memecoin terbesar di dunia ini masih memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, yakni US$ 12,86 miliar. UNUS SED LEO (LEO) diperdagangkan di harga US$ 9,49 setelah turun 1,31% dalam 24 jam terakhir. Aset yang terkait dengan ekosistem Bitfinex tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 8,74 miliar. Zcash (ZEC) menjadi salah satu aset yang mencatat penguatan signifikan.

ZEC naik 1,85% ke level US$ 464,06. Kenaikan ini turut menjaga kapitalisasi pasar Zcash di angka US$ 7,75 miliar. Stellar (XLM) mengalami tekanan cukup dalam dengan penurunan 7,55% ke harga US$ 0,2173. Meski terkoreksi tajam, XLM masih memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 7,38 miliar.

Untuk Core Chain (CC) juga berada di zona merah setelah melemah 4,19% ke level US$ 0,1533. Kapitalisasi pasar aset ini tercatat sebesar US$ 5,95 miliar. Sementara itu, Monero (XMR) turun 2,11% dalam perdagangan 24 jam terakhir ke harga US$ 313,61. Kripto yang dikenal sebagai aset berfokus pada privasi tersebut memiliki kapitalisasi pasar mencapai US$ 5,90 miliar.

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