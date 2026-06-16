Peringkat BWF: Alwi Farhan Tembus 10 Besar, Ubed Naik 9 Tangga

Alwi Farhan sukses menembus jajaran 10 besar dunia BWF setelah menjuarai Australian Open 2026. Sementara Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) naik peringkat ke-26 dunia. Pelatih Indra Widjaja memberikan pesan inspiratif bagi kedua pemain muda tersebut.

BolaSport.com - Kabar gembira datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Dalam update peringkat Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang dirilis pada Selasa, 16 Juni 2026, Indonesia berhasil menambah wakil tunggal putra di jajaran 10 besar dunia.

Alwi Farhan secara resmi menempati peringkat ke-10 dunia setelah tampil gemilang di Australian Open 2026 yang berlangsung di Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Alwi berhasil menjadi juara setelah mengalahkan wakil China, Dong Tian Yao, dengan skor telak 21-13, 21-13 pada pertandingan final yang digelar Minggu, 14 Juni 2026. Kemenangan ini menjadi prestasi luar biasa bagi pemain berusia 21 tahun tersebut, yang sebelumnya belum pernah masuk dalam daftar elite dunia. Kini Alwi menemani Jonatan Christie yang masih bertahan di peringkat ke-4 dunia.

Jonatan sendiri menjadi runner-up Indonesia Open 2026 setelah kalah dari pebulu tangkis andalan China, Shi Yuqi. Meski gagal juara di kandang sendiri, konsistensi Jonatan tetap membuatnya kokoh di posisi empat besar dunia. Selain Alwi, kabar baik juga datang dari Moh Zaki Ubaidillah yang akrab disapa Ubed. Pemain kelahiran 18 Maret 2008 ini berhasil memperbaiki peringkatnya setelah mencapai semifinal Australian Open 2026 yang merupakan turnamen level Super 500.

Ubed naik sembilan anak tangga dan kini menempati peringkat ke-26 dunia. Di usianya yang masih 18 tahun, pencapaian ini menjadi modal berharga bagi karier masa depannya. Sayangnya, tidak semua pemain Indonesia mengalami kenaikan. Anthony Sinisuka Ginting yang belum menemukan performa terbaiknya harus turun ke peringkat ke-45 dunia.

Ginting yang sebelumnya sempat menghuni posisi 10 besar kini terpuruk akibat serangkaian hasil kurang memuaskan di beberapa turnamen terakhir. Pelatih pelatnas PBSI, Indra Widjaja, yang mendampingi Alwi dan Ubed selama di Australia memberikan perhatian khusus. Dalam akun Instagramnya, Indra menuliskan pesan yang penuh motivasi. Ia mengatakan bahwa menjadi juara bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang kerja keras, disiplin, dan ketekunan yang ditunjukkan setiap hari.

Indra juga menyampaikan rasa bangganya melihat perjalanan Alwi hingga mencapai titik ini. Ia mengingatkan bahwa kemenangan hari ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar di depan. Indra berpesan agar Alwi terus rendah hati, tetap lapar untuk belajar, dan tidak pernah berhenti berjuang. Ia percaya Alwi bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi.

Di sisi lain, Indra juga memberikan semangat untuk Ubed. Ia menekankan bahwa pencapaian Ubed yang masih sangat muda sudah luar biasa dan masa depannya akan semakin cerah jika terus bekerja keras. Keberhasilan Alwi Farhan dan Ubed menjadi sorotan di kalangan pecinta bulu tangkis nasional. Publik berharap prestasi ini dapat memotivasi pemain muda lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi.

Australian Open 2026 sendiri menjadi ajang yang sangat membanggakan bagi Indonesia karena berhasil melahirkan juara baru di sektor tunggal putra. Selain Alwi, sektor ganda putra Indonesia juga mencatat hasil positif dengan beberapa pasangan yang melaju ke babak semifinal. Turnamen di Sydney tersebut diikuti oleh pemain-pemain top dunia dan menjadi salah satu persiapan menjelang kejuaraan bergengsi seperti Kejuaraan Dunia BWF dan Asian Games. Dengan masuknya Alwi ke 10 besar, Indonesia kini memiliki dua wakil di elite tunggal putra.

Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi pemain setelah sebelumnya hanya mengandalkan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Pelatih Indra Widjaja menekankan pentingnya mental juara dan konsistensi. Ia berharap Alwi dan Ubed dapat mempertahankan performa mereka di turnamen-turnamen selanjutnya, termasuk Indonesia Masters dan Japan Open yang akan datang. Dukungan dari PBSI juga terus diberikan untuk memastikan para pemain mendapatkan pembinaan terbaik.

Peringkat BWF akan terus diperbarui setiap minggu dan persaingan di sektor tunggal putra diprediksi akan semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain muda berbakat dari berbagai negara





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Alwi Farhan Moh Zaki Ubaidillah BWF Australian Open 2026 Peringkat Bulu Tangkis

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