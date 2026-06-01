Peringati Hari Lahir Pancasila, Karnaval dan Kirab Warnai Denpasar dan Solo

Ribuan warga di Denpasar dan Solo merayakan Hari Lahir Pancasila dengan karnaval dan kirab budaya, menampilkan sepeda hias, patung Garuda Pancasila, dan atribut nusantara untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.

Ribuan warga dan pelajar di Denpasar, Bali, dan Solo, Jawa Tengah, merayakan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026, dengan menggelar karnaval dan kirab budaya.

Di Denpasar, Karnaval Pancasila diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai paguyuban, seniman, dan pelajar. Mereka menampilkan sepeda hias dan arak-arakan patung Garuda Pancasila sambil membentangkan kain merah putih. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan nasionalisme di tengah masyarakat Bali yang multikultur. Suasana meriah terlihat sejak pagi, dengan iring-iringan peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya itu, penampilan seni tradisional seperti tari kecak dan tabuh gamelan turut memeriahkan acara, menambah semarak peringatan Hari Lahir Pancasila. Para peserta berjalan kaki dari Lapangan Puputan Badung menuju Taman Budaya Denpasar sambil menyanyikan lagu-lagu nasional. Masyarakat setempat juga antusias menyaksikan dan memberikan dukungan kepada para peserta, menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Sementara itu, di Solo, kegiatan serupa digelar dengan nama Kirab Bhinneka di Kampung Gandekan.

Warga dari berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan berpartisipasi dalam kirab ini sebagai upaya mengusung pesan persatuan dan keberagaman. Mereka membawa atribut budaya seperti umbul-umbul, replika rumah adat, dan pakaian daerah dari Sabang sampai Merauke. Kirab dimulai dari Balai Kelurahan Gandekan dan berakhir di Alun-Alun Utara Solo, dengan diiringi musik tradisional dan tarian daerah. Acara ini juga dimeriahkan dengan pameran kuliner nusantara, di mana setiap peserta menyajikan makanan khas daerah masing-masing.

Tujuannya adalah menyatukan masyarakat dalam kebanggaan budaya Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya toleransi dan saling menghargai. Pemerintah Kota Solo mengapresiasi partisipasi warga yang begitu tinggi, dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan setiap tahun. Kedua perayaan ini mencerminkan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan panduan hidup yang nyata dalam menjaga keharmonisan bangsa. Di tengah tantangan global dan potensi perpecahan, semangat Pancasila menjadi perekat yang kuat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Generasi muda, khususnya pelajar, diharapkan dapat meneladani nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya seremonial, tetapi juga menginspirasi aksi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Melalui karnaval dan kirab ini, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali arti penting persatuan di tengah keberagaman. Semangat Bhinneka Tunggal Ika pun terpatri jelas dalam setiap langkah peserta, yang berasal dari berbagai pulau dan budaya.

Acara diakhiri dengan doa bersama dan pembacaan teks Pancasila oleh tokoh masyarakat, sebagai pengingat akan komitmen bersama terhadap dasar negara. Diharapkan, perayaan seperti ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme, terutama di kalangan anak muda yang menjadi penerus bangsa





