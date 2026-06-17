Peringatan Resmi: Hoaks Link Pendaftaran BSU Kemnaker April-Juni 2026

Kemnaker memperingatkan masyarakat terhadap hoaks link pendaftaran BSU yang meminta data pribadi. Cek Fakta Liputan6.com memastikan klaim itu palsu dan mengingatkan untuk hanya mengandalkan kanal resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan peringatan resmi terkait hoaks yang beredar di masyarakat, berupa link pendaftaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode April-Juni 2026. Hoaks tersebut mengarahkan pengguna ke formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim tersebut dan menemukan keterangan resmi dari website Kemnaker yang menegaskan informasi itu palsu. Kemnaker meminta masyarakat untuk waspada dan tidak mengikuti tautan tidak resmi tersebut karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi hanya tersedia di situs bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi kementerian. Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menekankan pentingnya verifikasi sumber informasi untuk menghindari penipuan.

Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima lebih dari 16 juta pekerja/buruh sesuai peraturan yang berlaku. Cek Fakta Liputan6.com sebagai bagian dari upaya melawan hoaks telah aktif sejak 2018 dan menjadi anggota International Fact Checking Network (IFCN) serta partner Facebook. Platform ini berkomitmen menjaga independensi dalam verifikasi kabar. Masyarakat dapat melaporkan informasi mencurigakan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id





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