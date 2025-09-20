Peringatan Puputan Badung ke-119: Momentum Kebangkitan Denpasar Pasca-Bencana

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menekankan pentingnya peringatan Ke-119 Puputan Badung sebagai momentum kebangkitan pasca-bencana banjir yang melanda Kota Denpasar. Acara peringatan yang berlangsung khidmat ini menjadi ajang untuk mengenang semangat juang para pahlawan Bali dalam melawan penjajah, serta menginspirasi generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Denpasar (ANTARA) - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan bahwa peringatan Ke-119 Puputan Badung yang digelar di Kota Denpasar , Bali , pada hari Sabtu, menjadi sebuah momentum penting untuk kebangkitan pasca-bencana. Beliau menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan dalam acara peringatan yang berlangsung di Lapangan Puputan Badung Denpasar .

Arya Wibawa menekankan bahwa Puputan Badung, yang diperingati dengan khidmat, berakar pada peristiwa heroik yang dilakukan oleh rakyat Bali, khususnya dari Kerajaan Badung. Mereka berjuang tanpa kenal menyerah, bahkan hingga titik darah penghabisan, atau yang dikenal sebagai puputan, dalam menghadapi penjajah Belanda. Peristiwa bersejarah ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang yang tak pernah pudar, yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Pada tanggal 20 September 1906, dunia menyaksikan bagaimana rakyat Bali yang dipimpin oleh Raja Badung, yaitu I Gusti Ngurah Made Agung, menunjukkan dedikasi dan idealisme yang tinggi. Mereka berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk mempertahankan setiap jengkal tanah kelahiran mereka. Semangat juang ini menjadi teladan yang tak ternilai harganya, yang harus selalu diingat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Arya Wibawa mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengisi pembangunan di masa kini dan mendatang. Pemerintah Kota Denpasar, dengan motto Pura Dhipa Bara Bhavana, yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, terus berupaya untuk meneladani semangat juang tersebut. Peringatan Ke-119 Puputan Badung Tahun 2025 menjadi lebih signifikan karena Kota Denpasar sedang menghadapi tantangan pasca-bencana banjir yang melanda. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi momentum penting untuk terus bergerak maju, bangkit, dan pulih dari dampak bencana. Semangat juang para pahlawan harus menjadi landasan bagi upaya pemulihan dan pembangunan di masa depan. Perwakilan Penglingsir Puri se-Kota Denpasar, A.A Ngurah Ketut Parwa, juga turut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pernah melupakan sejarah. Beliau mengingatkan bahwa para raja, pahlawan, dan pejuang terdahulu telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan wilayah hingga titik darah penghabisan, yang kini dikenal dengan istilah puputan. Semangat perjuangan yang membara ini harus menjadi inspirasi, semangat, dan teladan bagi seluruh masyarakat dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Peringatan Puputan Badung tidak hanya sekadar upacara peringatan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang dengan gagah berani. Semangat juang mereka harus terus dihidupkan dalam hati sanubari setiap warga Denpasar, sebagai motivasi untuk membangun kota yang lebih baik. Puncak acara peringatan ditandai dengan penancapan Keris Pusaka oleh Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Panglingsir Puri se-Kota Denpasar. Acara berlangsung khidmat di Kawasan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, pada hari Sabtu. Rangkaian peringatan dimulai dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada tahun 1906. Peristiwa peperangan tersebut terjadi akibat perlawanan sengit Rakyat Badung terhadap kolonialisme Belanda, yang dipicu oleh sengketa Hak Tawan Karang. Peristiwa heroik ini menjadi catatan sejarah yang tak terlupakan, yang mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, semangat juang, dan cinta tanah air. Semangat puputan harus terus menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.





