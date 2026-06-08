Peringatan Keras Bayern Munich ke Real Madrid: Michael Olise Tidak Dijual

Bayern Munich menegaskan bahwa Michael Olise tidak akan dijual ke Real Madrid, meskipun ada laporan tentang tawaran rekor dari Florentino Perez. Presiden Bayern Herbert Hainer dan presiden kehormatan Uli Hoeness dengan tegas menolak negosiasi, menekankan prioritas olahraga di atas keuntungan finansial.

Bayern Munich telah mengeluarkan peringatan keras kepada Real Madrid agar tidak mencoba merekrut Michael Olise , menyusul laporan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut bersiap mengajukan tawaran rekor klub.

Juara Bundesliga itu menegaskan bahwa sayap andalan mereka tidak akan dijual dengan harga berapa pun, terlepas dari rencana ambisius Florentino Perez di bursa transfer musim panas ini. Pihak manajemen di Allianz Arena sudah mulai jenuh dengan spekulasi yang mengaitkan Olise dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol.

Berbagai laporan menyebut Presiden Real Madrid, Perez, siap menyetujui tawaran senilai 150 juta euro yang akan menjadi rekor transfer klub untuk mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari kampanye untuk terpilih kembali sebagai presiden Los Blancos. Namun, presiden Bayern, Herbert Hainer, turun tangan secara pribadi untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Saat berbicara dalam kunjungan ke kelompok pendukung, Hainer bersikap tegas: 'Michael Olise adalah pemain Bayern dan memiliki kontrak jangka panjang. Kami bukan klub yang menjual pemain.

Jika Florentino Perez ingin mengirimkan tawaran - yang sejauh ini belum terjadi - dia bisa menghemat tenaganya.

' Sikap tegas Hainer sejalan dengan pandangan presiden kehormatan Uli Hoeness, yang sebelumnya menanggapi sinis gagasan Olise meninggalkan Jerman. Meskipun ada prospek keuntungan finansial besar, klub raksasa Bavaria itu tetap berpendapat bahwa ambisi olahraga mereka jauh lebih penting daripada keuntungan finansial dari penjualan aset andalan kepada rival Eropa. Hoeness bahkan lebih agresif: 'Menjual Michael Olise seharga 200 juta euro? Dia tidak akan dijual.

Kami bermain untuk penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak ada gunanya bagi mereka jika kami memiliki 200 juta euro di bank tetapi bermain sepak bola lebih buruk setiap Sabtu karena itu.

' Waktu munculnya kabar ini bukan kebetulan, terjadi tak lama setelah Perez berhasil terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid. Perez dikenal sering melakukan transfer besar untuk merayakan kemenangan pemilu dan menandai siklus kepengurusan baru. Dalam pidato kemenangannya, Perez memaparkan visi agar klub tetap dominan hingga tahun 2030.

'Saya masih di sini. Para anggota mengenal saya. Saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar,' ujar Perez kepada anggota klub.

Meskipun tidak menyebut Olise secara langsung, presiden tersebut telah mengisyaratkan kedatangan talenta elit untuk mendukung kembalinya Jose Mourinho, yang diperkirakan akan kembali memimpin di Bernabeu. Namun, Bayern telah membendung ambisi Perez dengan pernyataan tak tergoyahkan. Michael Olise, sejak bergabung dari Crystal Palace, telah tampil gemilang di Bundesliga. Ia menjadi pilar dalam skema taktis pelatih Vincent Kompany, membantu Bayern mempertahankan dominasi domestik dan menjadi idola penggemar.

Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya memecah pertahanan lawan membuatnya menjadi aset tak ternilai. Bayern tidak hanya menolak menjual, tetapi juga menegaskan bahwa Olise adalah bagian dari rencana jangka panjang mereka untuk terus bersaing di puncak Eropa. Dalam beberapa musim terakhir, Bayern telah menunjukkan sikap keras dalam mempertahankan pemain bintangnya. Contohnya adalah ketika mereka menolak tawaran besar untuk Joshua Kimmich dan Jamal Musiala.

Kini, dengan Olise, sikap yang sama diterapkan. Peringatan keras ini menjadi pesan jelas bagi Real Madrid: tidak peduli seberapa besar tawaran, Olise tidak akan pindah. Madrid harus mencari alternatif lain jika ingin memperkuat opsi serangan mereka. Dengan Bayern yang menyatakan pemain tidak bisa dijual, harapan Perez untuk mendatangkan pemain Prancis itu tampaknya menemui tembok bata sebelum tawaran resmi diajukan.

Penggemar Bayern pun dapat bernapas lega karena idola mereka tetap bertahan di Allianz Arena. Situasi ini juga menunjukkan bahwa di era sepak bola modern yang didominasi uang, masih ada klub yang mengutamakan loyalitas dan kesetiaan pemain di atas segalanya. Bayern Munich, dengan sejarah dan tradisinya, sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukanlah klub penjual





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