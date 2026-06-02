Peringatan Kementan: Hoaks Bantuan Bibit Ayam dan Ternak Data Diri

Kementerian Pertanian memperingatkan masyarakat atas hoaks yang beredar di media sosial terkait bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi yang meminta data pribadi. Cek Fakta Liputan6.com mengonfirmasi klaim tersebut tidak benar dan mengingatkan untuk hanya mengandalkan informasi dari sumber resmi.

Kementerian Pertanian ( Kementan ) menyampaikan peringatan kepada masyarakat regarding penipuan berkedok bantuan ternak atau bibit ayam. Informasi asli hanya berasal dari akun dan situs resmi Kementan .

Berdasarkan pemeriksaan Cek Fakta Liputan6.com, ditemukan beberapa klaim link pendaftaran bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi untuk periode Mei hingga Juni 2026 yang menyebar di media sosial. Postingan-postingan tersebut menambahkan menu pendaftaran yang jika diklik akan mengarah ke halaman situs phishing yang meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram. Klaim serupa telah beredar sejak Januari 2026 dan kembali muncul pada April serta Mei 2026. Cek Fakta Liputan6.com membuktikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Kementan meminta masyarakat untuk always verify informasi melalui saluran resmi. Cek Fakta Liputan6.com, yang didirikan pada 2018 dan menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) serta partner Facebook, berkomitmen memberikan literasi media dan memeriksa hoaks secara independence. Jika ada informasi hoaks yang perlu diverifikasi, dapat disampaikan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id. Peringatan ini menjadi bagian dari upaya melawan disinformasi yang dapat merugikan masyarakat





