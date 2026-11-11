Peringatan HUT ke-419 Kota Makassar: Bedah Rumah dan Bantuan UMKM

Wali Kota Munafri Arifuddin launching program sosial di HUT ke-419 Makassar termasuk bedah rumah 419 unit dan bantuan modal untuk pelaku UMKM.

Upacara peringatan Hari Jadi ke-419 Kota Makassar resmi digelar di Lapangan Karebosi pada Senin, tanggal 9 November 2026. Acara yang dihadiri oleh ribuan warga ini mengusung tema besar "Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan" sebagai landasan filosofis dalam menatap arah pembangunan kota ke depan. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni kultural semata, melainkan menjadi momentum strategis untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Selatan.

Program Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah Kota Makassar secara konkret menunjukkan komitmen melalui peluncuran berbagai program unggulan yang menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan bedah rumah sebanyak 419 unit, angka yang dipilih dengan sengaja untuk menyimbolkan usia Kota Makassar yang genap empat ratus sembilan belas tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian layak bagi keluarga kurang mampu di seluruh pelosok kota.

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Selain perbaikan fisik perumahan, Pemkot juga menggelar pernikahan massal yang diikuti oleh 210 pasangan pengantin. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban biaya administrasi perkawinan sekaligus memperkuat ikatan sosial kemasyarakatan. Kedua program tersebut mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial dengan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dalam struktur masyarakat Makassar.

Dukungan Finansial bagi Pelaku Usaha Mikro

Di sektor ekonomi, Wali Kota Munafri Arifuddin meluncurkan dua inisiatif besar yaitu Gerakan Infak Makassar dan Program Makassar Makmur. Inisiatif ini memberikan bantuan modal usaha langsung kepada 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdomisili di wilayah Kota Makassar. Dana bantuan ini diharapkan dapat menjadi titik awal kebangkitan daya beli dan produktivitas ekonomi lokal pasca masa sulit.

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Kolaborasi strategis juga dilakukan dengan sejumlah lembaga keuangan untuk menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebanyak 50 pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima berhasil mendapatkan akses permodalan melalui skema kredit ini. Langkah ini menjawab tantangan klasik pelaku usaha informal dalam memperoleh akses perbankan formal tanpa jaminan aset mewah.

Kerjasama Strategis dan Visi Jangka Panjang

Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemerintah Kota Makassar menandatangani nota kesepahaman dengan dunia usaha dan berbagai lembaga terkait. Fokus kerjasama mencakup pengembangan ekosistem UMKM, modernisasi sistem transportasi publik, serta perlindungan hak-hak pekerja migran asal Makassar. Dokumen perjanjian ini menjadi payung hukum bagi implementasi kebijakan yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa visi utamanya adalah menjadikan Makassar sebagai kota yang aman, nyaman, dan memberikan ruang tumbuh optimal bagi generasi mendatang. Penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak kontributor pembangunan menjadi puncak acara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para stakeholder dalam mewujudkan kota yang inklusif dan mandiri secara ekonomi.