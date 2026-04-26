Peringatan Hari Malaria Sedunia dan Persiapan Pernikahan El Rumi Mendominasi Berita

Peringatan Hari Malaria Sedunia di Yogyakarta menekankan pentingnya deteksi dini dan pencegahan malaria.

Malaria masih menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit yang disebabkan parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal deteksi dini dan pencegahan.

Peringatan Hari Malaria Sedunia tahun ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan cek kesehatan massal dan talkshow edukasi di Helens Night Mart Yogyakarta pada Sabtu, 25 April 2026. Lebih dari 150 warga, khususnya dari Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan informasi mengenai malaria. Dalam talkshow edukasi, dr. Sri Haryati, MKK dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, menekankan pentingnya tidak menganggap remeh malaria.

Gejala malaria dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Dokter Sri Haryati menjelaskan gejala-gejala awal malaria yang perlu dikenali, seperti demam tinggi yang muncul secara berkala, menggigil, sakit kepala, mual, dan kelelahan ekstrem. Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang gejala dan cara pencegahan adalah kunci untuk penanganan yang lebih cepat dan efektif.

'Malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dengan pemahaman yang baik mengenai gejala dan cara pencegahannya. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gejala awal malaria dan mendorong penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko penularan,' ujarnya. Selain itu, masyarakat juga diingatkan tentang langkah-langkah pencegahan sederhana namun efektif, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras atau menutup genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, dan memakai obat anti nyamuk, terutama pada malam hari.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli, menyatakan bahwa peringatan Hari Malaria Sedunia adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan.

'Melalui kegiatan cek kesehatan massal dan talkshow malaria ini, kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Hari Malaria Sedunia adalah kesempatan bagi kami untuk menyediakan layanan kesehatan yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit,' kata Andrew Susanto. Peringatan Hari Malaria Sedunia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pencegahan dimulai dari lingkungan yang bersih, kewaspadaan terhadap gejala awal, dan pemeriksaan medis jika mengalami keluhan yang mengarah pada malaria.

Di sisi lain, persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga menjadi sorotan. Permintaan El Rumi untuk menghadirkan Once Mekel bersama Dewa 19 belum terwujud. Kakak El Rumi, Al Ghazali, merasakan haru menjelang pernikahan adiknya. Menjelang akad nikah Syifa Hadju dan El Rumi yang digelar pada Minggu, 26 April 2026, publik menyoroti siapa yang akan menjadi wali nikah Syifa.

Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju dipastikan akan meriah dengan penampilan spesial. Kehadiran Habib Mahdi Alatas juga menjadi perhatian di tengah kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry. Selain itu, film adaptasi dari lagu hits Kangen Band, “Yolanda”, berjudul Mencari Yolanda, akan segera diproduksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meraih National Governance Awards 2026 atas transformasi digital dan reformasi layanan publik.

Informasi tambahan mengenai perkembangan geopolitik menyebutkan bahwa Teheran telah menempatkan kembali rudal balistik antar benua Mazio yang mampu mencapai Washington DC. Harga emas antam hari ini stabil seperti kemarin, menunjukkan fluktuasi harga yang terus berlanjut





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malaria Hari Malaria Sedunia Kesehatan El Rumi Syifa Hadju Pernikahan Yogyakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hari Sadar Bising Sedunia 29 April 2026, Jaga Pendengaran agar Tak Berujung TuliHindari Tuli, dokter paparkan pentingnya jaga pendengaran di Hari Sadar Bising Sedunia 2026.

Read more »

Semarakkan Hari Tari Sedunia, pentas 24 jam menari digelar di SemarangSemarakkan Hari Tari Sedunia, pentas 24 jam menari digelar di Semarang. Sejumlah penari menampilkan tari kelinci dalam pentas 24 Jam Menari di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/4/2026). Pentas ...

Read more »

1 Mei Peringatan Hari Buruh Nasional, Ini Sejarah Masa ke MasaHari Buruh diperingati pada 1 Mei setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi simbol perjuangan kaum pekerja dalam menuntut hak, kesejahteraan, serta

Read more »

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026: Warga Jakarta Tumpah Ruah Ramaikan Fun Walk di SarinahPeringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 digelar melalui kegiatan Car Free Day di berbagai provinsi se-Indonesia.

Read more »

Hari KI Sedunia 2026, Vidio Tekankan Pentingnya Dukung Atlet Lewat Live Streaming LegalVidio sebagai pemegang lisensi hak siar tayangan olahraga besar di Indonesia mengajak masyarakat untuk nonton secara legal dalam Hari KI Sedunia 2025.

Read more »

Kemenpora dan Pihak Terkait Terima Sertifikasi HAKI di Hari KI Sedunia 2026Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama sejumlah pihak menerima sertifikasi hak kekayaan intelektual dari DJKI Kementerian Hukum dalam peringatan Hari KI Sedunia 2026 dengan tema olahraga. Kemenpora mendukung penuh kegiatan ini dan berharap dapat mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

Read more »