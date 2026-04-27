Peringatan Dini Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengintai Sebagian Besar Wilayah Indonesia pada 28-29 April 2026

BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrem untuk periode 28-29 April 2026, meliputi potensi hujan lebat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri menghadapi dampak cuaca buruk.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada tanggal 28-29 April 2026.

Peringatan ini didasarkan pada analisis data meteorologi terkini dan pemodelan cuaca yang menunjukkan peningkatan risiko hujan lebat disertai angin kencang di berbagai provinsi. Sebelum peringatan ini dirilis, BMKG telah mencatat adanya aktivitas hujan dengan intensitas beragam di berbagai penjuru tanah air selama periode 20-23 April 2026. Hujan ringan hingga sedang secara umum masih terjadi, namun beberapa wilayah mengalami curah hujan yang signifikan, bahkan mencapai kategori lebat hingga sangat lebat.

Data BMKG menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur mencatatkan curah hujan harian rata-rata 125,3 mm, diikuti oleh Aceh dengan 98,0 mm, Kalimantan Tengah 85,0 mm, Kepulauan Riau 83,0 mm, Jawa Timur 70,2 mm, Jawa Barat 69,7 mm, dan Sumatera Barat dengan 58,5 mm. Kondisi cuaca yang bervariasi ini mengindikasikan adanya dinamika atmosfer yang kompleks dan memerlukan kewaspadaan tinggi dari masyarakat.

BMKG menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor atmosfer yang aktif dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Kelvin, Mixed Rossby-Gravity (MRG), dan Madden-Julian Oscillation (MJO) secara spasial aktif di beberapa wilayah Indonesia. Gelombang-gelombang ini berperan dalam memicu pembentukan awan hujan dan meningkatkan intensitas curah hujan. Selain itu, keberadaan sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera hingga pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah juga menjadi faktor penting.

Sirkulasi siklonik ini menciptakan daerah pertemuan angin atau konvergensi, yang merupakan kondisi ideal untuk pertumbuhan awan hujan. Konvergensi ini tidak hanya terjadi di sekitar pusat sirkulasi, tetapi juga meluas ke wilayah sekitarnya, sehingga memperluas area yang berpotensi terkena hujan lebat. Lebih lanjut, BMKG menambahkan bahwa pemanasan permukaan yang cukup tinggi pada siang hari, ditambah dengan kelembapan udara yang masih relatif basah di lapisan bawah atmosfer, semakin mendukung proses pembentukan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan deras dan angin kencang.

Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat mendukung terjadinya cuaca ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data 'Peringatan Dini Hujan Indonesia' yang dirilis oleh BMKG, daftar wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat dan angin kencang pada tanggal 28-29 April 2026 meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Daftar ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrem tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi mencakup sebagian besar wilayah di Indonesia. BMKG mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi cuaca ekstrem ini. Kewaspadaan ini meliputi pemantauan informasi cuaca secara berkala, persiapan evakuasi jika diperlukan, pengamanan barang-barang berharga, dan menghindari aktivitas di luar ruangan selama kondisi cuaca buruk.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak turunan dari cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, diharapkan masyarakat dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif dari cuaca ekstrem ini. BMKG berkomitmen untuk terus memberikan informasi cuaca terkini dan akurat kepada masyarakat agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat





