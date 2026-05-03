Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Berkepanjangan Picu Banjir dan Longsor di Sumut

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan durasi lama di Sumatera Utara mulai 4 Mei 2026, meningkatkan risiko banjir dan longsor. Masyarakat diimbau untuk waspada dan mempersiapkan diri.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan berkepanjangan di berbagai wilayah di Sumatera Utara (Sumut) mulai hari Senin, 4 Mei 2026.

Peringatan ini mengindikasikan risiko tinggi terjadinya banjir dan tanah longsor, yang memerlukan kesiapsiagaan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Prakirawan BMKG Wilayah I, Defri Mendoza, menekankan pentingnya mewaspadai hujan ringan hingga sedang yang berlangsung dalam durasi yang cukup lama, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis rentan seperti lereng barat, pesisir barat, dan lereng timur Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi cuaca seperti ini sangat berpotensi memicu bencana hidrometeorologis yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan dan infrastruktur masyarakat.

Analisis BMKG menunjukkan bahwa pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan akan turun di Kepulauan Nias. Namun, memasuki periode siang hingga sore hari, cakupan hujan akan meluas secara signifikan, mencakup sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan intensitas yang bervariasi antara ringan hingga sedang. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga malam hari, bahkan dengan prediksi peningkatan intensitas hujan menjadi sedang di wilayah Kepulauan Nias dan daerah-daerah sekitarnya.

Peningkatan intensitas dan durasi hujan ini menjadi perhatian utama, mengingat kapasitas drainase yang terbatas di beberapa wilayah dan potensi saturasi tanah yang dapat memicu longsor, terutama di daerah perbukitan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memperhatikan informasi prakiraan cuaca, tetapi juga memahami tanda-tanda alam yang mengindikasikan potensi bencana, seperti peningkatan debit air sungai, retakan tanah, dan suara gemuruh dari perbukitan.

Koordinasi antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif dan respons yang cepat terhadap potensi bencana. Menyikapi peringatan dini ini, masyarakat di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan persiapan yang diperlukan. Persiapan tersebut meliputi pembersihan saluran drainase, penguatan tebing-tebing yang rawan longsor, dan penyediaan tempat evakuasi yang aman.

Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk menyimpan persediaan makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya yang cukup untuk beberapa hari. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengaktifkan sistem peringatan dini di tingkat lokal, melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan bencana, dan memastikan ketersediaan peralatan dan personel untuk penanganan darurat. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir atau tanah longsor, seperti mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, menghindari daerah aliran sungai, dan memutus aliran listrik.

BMKG akan terus memantau perkembangan cuaca secara berkala dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Kerja sama dan kesadaran bersama merupakan kunci untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan jiwa dan harta benda





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMKG Sumatera Utara Hujan Banjir Longsor Peringatan Dini Hidrometeorologis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG: Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jawa dan Nusa TenggaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Jawa dan Nusa Tenggara akibat gangguan atmosfer. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Read more »

Harmoni Budaya dalam Peringatan Hardiknas 2026Mewujudkan pendidikan bermutu melalui harmoni budaya dan partisipasi semesta pada Hardiknas 2026.

Read more »

BMKG Peringatkan Potensi Hujan Disertai Petir di 5 Daerah pada Minggu 3 Mei 2026Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Minggu (3/5/2026).

Read more »

BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di wilayah Banten hingga 8 MeiBesar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Banten agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang ditandai hujan lebat disertai ...

Read more »

Muncul Peringatan Baru BMKG, Waspada Fenomena Ini di RIBMKG mengingatkan potensi hujan lebat di Indonesia meski musim kemarau. Waspadai cuaca ekstrem dan dampak bencana hidrometeorologi.

Read more »

Banjir dan Longsor Landa Sumatera Barat, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sumatera UtaraBencana alam melanda Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, sementara BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dan gelombang tinggi di Sumatera Utara. Berita lain meliputi dialog PDIP dengan partai non-parlemen, gempa bumi, dan kecelakaan KRL di Bekasi.

Read more »