Peringatan AS Soal Medsos, Penyanderaan WNI, dan Kasus Kekerasan di Daycare

Angkatan Laut AS memperingatkan personelnya soal penggunaan media sosial di tengah ketegangan Iran. Kasus penyanderaan kapal tanker dengan 4 WNI menjadi perhatian, bersamaan dengan sorotan publik terhadap dugaan kekerasan di Daycare Little Arasha.

Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan kepada seluruh personelnya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama di tengah meningkatnya ketegangan terkait situasi di Iran dan Selat Hormuz .

Peringatan ini muncul sebagai respons terhadap potensi ancaman keamanan dan disinformasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat kasus penyanderaan kapal tanker Honour 25 yang berlayar dari Oman menuju Somalia, di mana empat awak kapal merupakan warga negara Indonesia. Keluarga salah satu korban, Ashari, mengungkapkan bahwa mereka menerima pesan suara dari suaminya yang memberitahukan serangan bajak laut.

Komunikasi terakhir terjadi melalui panggilan video, di mana kondisi Ashari masih terlihat baik, namun situasi di kapal berubah-ubah sesuai ancaman perompak. Keluarga menerima ancaman serius dari penyandera yang menyatakan akan mengeksekusi para kru jika tebusan tidak dipenuhi. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat turun tangan membantu proses pembebasan para sandera, meskipun kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan asing. Ibu Ashari, Siti Aminah, mengungkapkan kesedihannya karena putranya adalah tulang punggung keluarga.

Ashari telah beberapa kali berlayar ke Somalia dan baru saja menyelesaikan pendidikan kapten kapal sebelum kembali melaut pada Januari lalu. Selain isu keamanan maritim dan ketegangan geopolitik, beberapa kasus kriminalitas dan dugaan kekerasan juga menjadi perhatian publik. Seorang debt collector pinjaman online (pinjol) dilaporkan membuat laporan palsu kebakaran untuk menakut-nakuti warga karena masalah utang. Kasus dugaan kekerasan di daycare Little Arasha di Yogyakarta menjadi sorotan setelah ditemukan pola luka yang mengindikasikan kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan.

Polisi menggerebek daycare tersebut dan menemukan 53 anak diduga menjadi korban kekerasan, tanpa adanya CCTV sebagai pengawasan. Orang tua korban melaporkan bahwa anak-anak mereka mengalami masalah kesehatan serius seperti pneumonia dan gangguan paru-paru. Kasus ini memicu kemarahan para orang tua dan mereka mendatangi Polresta Yogyakarta untuk menuntut keadilan. Selain itu, terungkap pula fakta yang terabaikan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ternyata berasal dari perang global melawan narkoba.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan isu politik juga menjadi berita utama. Apple dilaporkan sedang mengembangkan model MacBook Ultra yang lebih canggih dari varian Pro. Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump sempat diamankan dari acara White House Correspondents' Dinner setelah terdengar suara tembakan. Trump juga dilaporkan telah memerintahkan penembakan kapal Iran di Selat Hormuz, meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk dan berdampak pada harga energi global.

Selain itu, terdapat pula isu terkait perempelan dahan pohon di Kecamatan Wongsorejo yang menimbulkan tanda tanya, serta peringatan dari Kompolnas agar proses rekrutmen anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) tahun 2026 berjalan bersih dari kecurangan. Situasi global yang kompleks ini menuntut kewaspadaan dan respons yang cepat dari berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan stabilitas





Polisi Selidiki Kasus Kekerasan di Daycare Yogyakarta, Korban Alami Pengikatan dan PenganiayaanSeorang ibu korban kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta, Annisa, mengungkapkan syoknya setelah melihat rekaman video yang memperlihatkan kondisi anak-anak yang diikat dan menangis. Polisi telah melakukan penggerebekan dan penyelidikan terhadap pengelola daycare tersebut. Kasus ini terjadi di tengah peningkatan laporan kekerasan terhadap anak di Jakarta pada tahun 2025.

Kronologi Lengkap Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha YogyakartaDP3AP2 Yogyakarta mengungkap kronologi kasus penganiayaan balita di daycare Little Aresha, berawal dari laporan seorang pengasuh hingga penggerebekan polisi Jumat sore.

Sahroni minta polisi usut kasus kekerasan anak Daycare Little AreshaWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, ...

Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Buat DPR Geram, Sahroni: Ini Benar-benar KebiadabanBerita Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Buat DPR Geram, Sahroni: Ini Benar-benar Kebiadaban terbaru hari ini 2026-04-25 21:43:23 dari sumber yang terpercaya

DPR Minta Kasus Penganiayaan di Daycare Little Aresha Diusut TuntasWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Sahroni juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pimpinan yayasan yang diduga seorang aparat penegak hukum, diusut dan ditindak tegas. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operasional daycare, terutama terkait perizinan.

