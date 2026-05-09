Perhatian Dedi Mulyadi Terhadap Pendidikan Anak di Tasikmalaya: Sebuah Pelajaran tentang Kedisiplinan

Kisah menyentuh saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan nasihat kepada seorang bocah kelas 1 SD yang malas menulis di Tasikmalaya guna meningkatkan motivasi belajarnya.

Kisah bermula saat Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , atau yang lebih akrab disapa KDM, melakukan perjalanan melintasi kawasan Jembatan Cirahong. Jembatan ikonik ini menjadi titik temu penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis.

Dalam momen istirahat sejenak di sebuah warung sederhana, KDM bertemu dengan seorang ibu asal Cilangkap yang membawa anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar. Pertemuan yang terlihat biasa ini ternyata berubah menjadi sebuah drama kecil yang penuh makna mengenai pola asuh dan tantangan pendidikan anak usia dini di daerah pedesaan. Sang ibu, dengan raut wajah yang tampak lelah dan penuh kekhawatiran, memberanikan diri untuk mengadu kepada Gubernur.

Ia mengeluhkan perilaku buah hatinya yang sangat sulit diajak bekerja sama dalam hal belajar, terutama dalam aktivitas menulis. Menurut pengakuan sang ibu, anaknya selalu menunjukkan sikap malas dan enggan setiap kali diperintahkan untuk memegang alat tulis. Bagi sang ibu, kemampuan menulis adalah fondasi utama bagi anak kelas 1 SD untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Namun, segala upaya dan perintah yang diberikan sang ibu selama ini seolah menemui jalan buntu karena sang anak tetap bersikeras menolak untuk menulis.

Kehadiran Dedi Mulyadi yang memiliki karisma kuat ternyata memberikan dampak instan bagi sang bocah. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, sang anak tiba-tiba merasa takut dan mulai menangis tersedu-sedu. Tangisan itu bukan sekadar tangis biasa, melainkan raungan ketakutan seorang anak kecil yang merasa terintimidasi oleh sosok pemimpin yang terlihat tegas. Dalam kepanikannya, bocah tersebut terus mendesak ibunya agar segera membawa dirinya pulang ke rumah, menjauhi situasi yang membuatnya tidak nyaman.

Momen ini menunjukkan bagaimana persepsi anak-anak terhadap figur otoritas seringkali bercampur dengan rasa takut, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi hambatan dalam proses belajar. Melihat situasi tersebut, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam namun tetap dengan gaya khasnya yang mengayomi. Ia memberikan teguran lembut namun tegas agar sang bocah berhenti menangis dan mulai berpikir tentang tanggung jawabnya sebagai pelajar. KDM mengingatkan bahwa menulis adalah keterampilan penting yang akan sangat berguna di sekolah dan masa depannya.

Di sisi lain, sang ibu justru merasa bersalah dan berkali-kali meminta maaf kepada KDM atas perilaku anaknya. Ia berharap melalui teguran dan nasihat dari seorang tokoh besar seperti Gubernur, anaknya akan mendapatkan motivasi baru untuk tidak lagi malas belajar. Lebih jauh lagi, kejadian ini merefleksikan problematika pendidikan dasar di Indonesia, di mana banyak anak mengalami hambatan psikologis atau kurangnya minat dalam belajar menulis dan membaca. Seringkali, metode pengajaran yang terlalu menekan justru membuat anak merasa terbebani.

Dedi Mulyadi mencoba menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah kombinasi antara ketegasan dan kasih sayang. Ia ingin menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang menyelesaikan tugas sekolah, tetapi tentang menumbuhkan rasa ingin tahu dan kedisiplinan sejak dini. Sementara itu, di tengah momen humanis tersebut, dinamika nasional juga tengah dipenuhi berbagai berita penting. Dunia olahraga tanah air misalnya, sedang menyoroti perjuangan Timnas Indonesia U-17 yang baru saja mengalami kekalahan dari Qatar dengan skor 2-0 di Jeddah.

Hasil ini memberikan tekanan berat bagi langkah Timnas menuju Piala Dunia U-17. Di sisi lain, optimisme tetap terjaga melalui pernyataan John Herdman mengenai ekspektasi tinggi suporter Garuda menjelang Piala Asia 2027. Hal ini menunjukkan kontras yang menarik antara perjuangan individu seorang anak di Tasikmalaya dalam belajar menulis dengan perjuangan atlet nasional di kancah internasional untuk membawa nama harum bangsa. Selain isu pendidikan dan olahraga, penegakan hukum di Indonesia juga terus bergerak aktif.

Bareskrim Polri baru-baru ini melakukan tindakan tegas dengan menangkap ratusan warga negara asing yang terlibat dalam jaringan judi online internasional di Jakarta Barat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tantangan sosial di era digital semakin kompleks. Begitu pula dengan polemik hukum terkait dugaan penggelapan sertifikat tanah yang melibatkan sosok ICS dan SR, yang hingga kini masih menuai perdebatan di masyarakat.

Semua peristiwa ini, mulai dari tangisan seorang anak di Tasikmalaya hingga operasi besar kepolisian, menunjukkan betapa beragamnya realita kehidupan yang terjadi di tanah air. Kembali kepada momen di Jembatan Cirahong, Dedi Mulyadi berharap agar kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi para orang tua lainnya. Bahwa mendidik anak memerlukan kesabaran ekstra dan strategi yang tepat. Menulis mungkin terlihat sederhana bagi orang dewasa, namun bagi seorang anak kelas 1 SD, itu adalah sebuah perjuangan fisik dan mental.

Dengan dukungan yang tepat, rasa takut yang dirasakan sang bocah saat bertemu Gubernur diharapkan dapat berubah menjadi rasa hormat dan semangat untuk memperbaiki diri. Inilah esensi dari kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar memerintah dari balik meja kantor, tetapi merasakan langsung keluh kesah warga hingga ke hal-hal terkecil seperti masalah malas menulis seorang anak sekolah





