Perguruan Tinggi Diminta Membuka SPPG untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi turut membuka satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyebut kampus memiliki peran strategis untuk mendukung keberhasilan program ini dan memanfaatkannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik. Program ini tidak hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi stunting.

Pilihan Editor: Biang Keladi Keracunan Makan Bergizi Gratis. Karena itu, Dadan meminta kampus untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri, sekaligus menjadikannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik. Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri, ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, Selasa, 28 April 2026, dikutip dari keterangan pers.

Dadan beralasan kebutuhan besar terhadap produksi pangan dalam program MBG bisa menjadi peluang kampus untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dan praktik lapangan. Ia menerangkan, setiap SPPG membutuhkan dukungan produksi pangan dalam jumlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan satu SPPG, misalnya, dibutuhkan setidaknya 8 hektare lahan sawah untuk suplai beras, serta sekitar 19 hektare lahan jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak. Selain itu, di sektor peternakan, satu SPPG membutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur untuk memastikan ketersediaan protein hewani setiap hari.

Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG, tutur Dadan. Dengan memiliki SPPG, Dadan melanjutkan, mahasiswa bisa terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, peternakan, hingga distribusi pangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis proyek nyata. Dengan demikian, Dadan menyebut SPPG bisa menjadi laboratorium hidup bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan inovasi. Mulai dari teknologi pertanian, pengolahan pangan, hingga manajemen rantai pasok.

SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi bukan hanya soal memberi makan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, kata Dadan. Dadan juga menekankan bahwa program ini tidak hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang pembangunan ekonomi lokal. Dengan adanya SPPG, perguruan tinggi dapat menjadi pusat inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, program ini juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dadan juga menambahkan bahwa program ini dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketidakberdayaan masyarakat. Dengan adanya SPPG, masyarakat dapat memperoleh makanan bergizi dengan mudah dan gratis.

Hal ini dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenko Pangan tekankan SLHS bagi SPPG untuk jamin keamananKementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menegaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna ...

Read more »

Karyawan SPPG di Bogor berhasil menabung untuk menikah berkat MBGSeorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) asal Bogor, Jawa Barat Muhamad Muhsin (25), mengaku berhasil menabung untuk pernikahannya berkat ...

Read more »

Ratusan Siswa Keracunan, Dapur SPPG Way Lunik Lampung Langsung DisetopKPPG Lampung-Bengkulu akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayahnya agar kejadian keracunan tak terulang lagi.

Read more »

Penjelasan Lengkap Pemerintah soal Wacana Penutupan Prodi Tak Sesuai IndustriPemerintah menjelaskan polemik penutupan program studi di perguruan tinggi yang tak sesuai kebutuhan industri.

Read more »

BGN tegaskan keamanan pangan MBG dijaga ketat di SPPGBadan Gizi Nasional (BGN) menegaskan menjaga ketat keamanan pangan (food safety) pada pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hingga ke tingkat Satuan ...

Read more »

BGN Tetapkan Ketentuan Ketat untuk Pemberian Insentif SPPGBadan Gizi Nasional menetapkan aturan ketat terkait pemberian insentif kepada Satuan Penyediaan Pangan Gratis, termasuk penghentian insentif bagi yang melanggar standar operasional atau keamanan pangan.

Read more »