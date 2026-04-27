Pergeseran Strategis: Yuan Tiongkok Semakin Dominan dalam Arsitektur Keuangan Global

Dinamika internasionalisasi yuan Tiongkok (CNH) mulai mengubah lanskap keuangan global. Dengan pangsa cadangan devisa dunia yang terus meningkat, China memperkuat strategi dedolarisasi melalui penerbitan obligasi offshore dan pembiayaan alternatif. Perusahaan teknologi raksasa seperti Meituan, Alibaba, Baidu, dan Tencent telah sukses mengumpulkan likuiditas internasional dalam denominasi yuan, menandakan pergeseran menuju sistem keuangan yang lebih beragam.

Muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang Tiongkok, khususnya yuan offshore (CNH), yang mulai mengambil peran strategis dalam sistem perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan baru sekaligus membuka peluang pembiayaan alternatif bagi arsitektur keuangan global.

China juga semakin aktif mempromosikan mata uang yuan sebagai alat investasi hingga pembayaran ataupun memberi pinjaman utang. Perusahaan China bahkan kini gencar didorong untuk menerbitkan surat utang global berdenominasi yuan di negara lain. Upaya ini merupakan bagian dari strategi panjang China dalam dedolarisasi serta menggeser peran besar Amerika Serikat (AS) dalam tataran global.

Asia Campur Aduk Sambut Wajah Baru The Fed, Rupiah Beda Arah vs Won Cs Pangsa cadangan devisa dunia yang berdenominasi dolar AS perlahan turun menjadi 56,77% pada kuartal keempat 2025. Porsi ini berada di titik terendahnya sejak pertengahan era 1990-an. Sebaliknya, pangsa yuan Tiongkok dalam cadangan devisa global perlahan merangkak naik menjadi 1,95% pada periode yang sama. Meskipun dominasi dolar masih kuat, tekanan terhadap sistem petrodollar mulai terlihat.

Menyikapi pergeseran struktural ini, negara berkembang dipandang tidak bisa lagi sekadar pasrah pada satu sumber likuiditas. Jika ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi yang progresif hingga 8%, persoalan beban pendanaan harus segera diselesaikan melalui penciptaan arsitektur pembiayaan baru, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen CNH. Pergeseran menuju pendanaan alternatif ini tidak hanya didorong oleh dinamika cadangan devisa global, tetapi juga oleh realitas efisiensi biaya dana. Terdapat perbedaan kebijakan suku bunga yang cukup mencolok antara bank sentral Amerika Serikat dan bank sentral Tiongkok.

Ketika suku bunga acuan dolar AS tertahan di level yang relatif tinggi, biaya pinjaman berdenominasi yuan justru menawarkan tingkat kupon yang jauh lebih efisien bagi pihak penerbit. Selisih imbal hasil inilah yang menjadi katalis utama melonjaknya volume penerbitan obligasi offshore RMB, atau yang di pasar modal global dikenal sebagai Dim Sum bonds, sepanjang dua tahun terakhir. Peluang efisiensi biaya pembiayaan CNH ini telah direspons dengan sangat agresif oleh korporasi multinasional.

Berbagai perusahaan teknologi asal Tiongkok berlomba menerbitkan surat utang berdenominasi Yuan di pasar offshore guna menyerap likuiditas internasional tanpa harus menanggung beban bunga dolar yang mahal. Menariknya, langkah ekspansif ini dieksekusi secara ketat di bawah kerangka hukum pasar modal internasional, utamanya menggunakan pedoman Regulation S dan Rule 144A. Penggunaan regulasi tersebut menjadi penegas yang sangat penting. Aturan ini secara hukum memastikan bahwa penawaran dan penjualan obligasi memang dirancang secara spesifik untuk menyasar basis investor institusi di luar daratan Tiongkok (non-China).

Dalam skema Regulation S, emisi bahkan difokuskan mutlak untuk transaksi offshore di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Langkah taktis yang terikat aturan ketat ini sekaligus membuktikan besarnya kepercayaan institusi global terhadap ekosistem pendanaan luar negeri, karena dana yang masuk benar-benar merupakan likuiditas murni dari pemodal asing. Berikut adalah rincian emisi obligasi dari berbagai korporasi raksasa tersebut. Perusahaan raksasa layanan pengiriman dan platform e-commerce, Meituan, mencetak sejarah pada penghujung tahun 2025 dengan merilis obligasi perdana dalam denominasi CNY di pasar offshore.

Meituan sukses menghimpun likuiditas sebesar CNY 7,08 miliar yang terbagi dalam dua seri jatuh tempo. Penawaran ini mengalamiyang didorong oleh minat manajer investasi internasional dari Eropa dan Asia Tenggara yang sedang mencari diversifikasi instrumen pasar berkembang di luar kendali dolar AS.

Pada akhir 2024, Alibaba melakukan penawaran surat utang denominasi RMB senilai RMB 17 miliar secara eksklusif menggunakan aturan Regulation S. Aturan ini secara spesifik melarang penjualan instrumen di wilayah Amerika Serikat, sehingga seluruh serapan dana murni berasal dari investor lintas negara di luar yurisdiksi AS. Porsi penyerapan terbesar dicatatkan oleh dana pensiun dan pengelola kekayaan yang beroperasi dari Singapura serta kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA).

Perusahaan teknologi kecerdasan buatan, Baidu Inc., menerbitkan obligasi CNY senilai CNY 10 miliar pada kuartal pertama tahun 2025. Manajemen Baidu mengarahkan emisi ini untuk menyerap likuiditas dari entitas finansial Barat yang mencari imbal hasil lebih optimal. Alokasi pesanan secara signifikan mengalir kepada bank-bank privat multinasional dan institusi dari negara persemakmuran yang terhubung dengan sistem kliring global. Tencent Holdings merampungkan penerbitan instrumen offshore berdenominasi CNY dengan total nilai CNY 9 miliar pada pertengahan 2025





