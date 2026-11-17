Analisis mendalam pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, dan altcoin populer seperti Solana, XRP, serta Binance Coin dalam 24 jam terakhir dan tren mingguan pasar kripto.

Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 0,20% dalam kurun waktu 24 jam terakhir, dengan posisi harga tercatat di US$ 64.821 atau setara dengan Rp 1,18 miliar, berdasarkan kurs US$ 1 yang bernilai Rp 18.260. Meskipun terjadi sedikit kenaikan jangka pendek, aset kripto terbesar ini menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang signifikan pada kinerja mingguan dengan penurunan sebesar 13,48% dalam sepejak terakhir.

Kinerja Jangka Pendek Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin mencatatkan harga saat ini di level US$ 64.821 yang merupakan cerminan dari dinamika pasar yang masih fluktuatif. Kenaikan nominal sebesar 0,20% dalam sehari ini tidak sepenuhnya menutupi kerugian yang terjadi dalam periode tujuh hari terakhir. Penurunan nilai sebesar 13,48% menunjukkan tekanan jual yang cukup kuat terhadap aset unggulan tersebut. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang digunakan dalam konversi ini berada di angka Rp 18.260, memberikan konteks valas yang relevan bagi investor lokal.

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Ethereum juga menunjukkan pola pergerakan yang serupa dengan Bitcoin, di mana terdapat kenaikan kecil dalam jangka pendek namun penurunan signifikan dalam jangka panjang. Dalam 24 jam terakhir, harga Ethereum (ETH) bertambah sebesar 0,66%, membawa nilai aset tersebut ke posisi US$ 1.820 atau Rp 33,24 juta. Namun, performa mingguan terlihat lebih buram dengan pemangkasan nilai sebesar 14,21% selama tujuh hari terakhir, mencerminkan ketidakpastian pasar yang meluas ke altcoin utama lainnya.

Posisi Stablecoin dan Binance Coin di Pasar

Tether (USDT) sebagai salah satu stablecoin terbesar mengalami penurunan minor sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir, dengan harga saat ini berada di US$ 0,9989. Berbeda dengan penurunan tersebut, kinerja mingguan Tether justru mencatatkan kenaikan sebesar 0,05%, menunjukkan stabilitas relatif yang tetap terjaga dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi fluktuasi harga harian, nilai peg terhadap dolar Amerika Serikat masih dapat dipertahankan dengan sangat baik.

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Binance Coin (BNB) mencatatkan kenaikan harga sebesar 0,23% dalam 24 jam terakhir, dengan nilai saat ini mencapai US$ 591,88. Kinerja jangka pendek yang positif ini kontras dengan performa mingguan yang kurang menguntungkan, di mana harga BNB terpangkas sebesar 14,16% dalam sepejak terakhir. Perbedaan kinerja ini menyoroti volatilitas yang tinggi pada aset kripto yang terhubung dengan ekosistem bursa terbesar di dunia tersebut.

USDC juga menunjukkan tren positif dalam jangka pendek dengan kenaikan sebesar 0,20% dalam 24 jam terakhir, membawa harga ke level US$ 0,9998. Dalam periode satu minggu, USDC bergerak di zona hijau yang menandakan konsistensi nilai. Kondisi ini berbeda dengan beberapa aset spekulatif lainnya yang mengalami penurunan tajam, sehingga USDC tetap menjadi pilihan yang lebih stabil bagi investor yang mencari perlindungan dari volatilitas pasar.

Volatilitas Tinggi pada XRP, Solana, dan Tron

XRP mengalami penurunan sebesar 0,25% dalam 24 jam terakhir, dengan harga saat ini berada di posisi US$ 0,9562. Namun, performa mingguan XRP jauh lebih mengkhawatirkan dengan penurunan sebesar 13,01% dalam sepejak terakhir. Penurunan dua digit ini menunjukkan bahwa sentimen pasar terhadap aset digital milik Ripple masih cenderung negatif dalam jangka menengah, meskipun terdapat koreksi harga harian yang minor.

Solana (SOL) mencatatkan kenaikan sebesar 0,48% dalam 24 jam terakhir, dengan harga berada di US$ 71,70. Meski demikian, performa mingguan Solana sangat buruk dengan penurunan sebesar 16,94% selama tujuh hari terakhir. Kesenjangan yang luas antara kinerja harian dan mingguan ini menandakan adanya tekanan jual yang konsisten terhadap aset blockchain berlajur tinggi tersebut, yang dapat memengaruhi kepercayaan investor institusional maupun ritel.

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Tron (TRX) melonjak sebesar 0,82% dalam 24 jam terakhir, dengan harga saat ini berada di US$ 0,3055. Meskipun terjadi kenaikan harian yang cukup signifikan, Tron masih mencatatkan penurunan sebesar 3,67% dalam sepejak terakhir. Performa ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan Solana atau XRP, namun tetap berada di zona merah untuk periode mingguan, mencerminkan dinamika pasar yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian.

Pergerakan Altcoin Lain: Hyperliquid dan Zcash

Hyperliquid (HYPE) mencatatkan kenaikan terbesar di antara berbagai kripto lainnya dalam 24 jam terakhir, dengan lonjakan harga sebesar 4,17% dan posisi harga di US$ 69,13. Meski menjadi penampil terbaik dalam jangka pendek, HYPE masih mengalami penurunan sebesar 7,46% dalam sepejak terakhir. Kenaikan signifikan ini menunjukkan minat pasar yang tinggi terhadap protokol baru ini, meskipun tren jangka panjangnya masih menunjukkan koreksi dari puncak sebelumnya.

Zcash (ZEC) juga menunjukkan kinerja positif dalam jangka pendek dengan kenaikan sebesar 2,67% dalam 24 jam terakhir, dengan harga berada di US$ 908,03. Namun, seperti aset lainnya, ZEC mengalami penurunan nilai sebesar 22,03% dalam sepejak terakhir. Penurunan yang cukup tajam ini menyoroti volatilitas ekstrem yang masih melekat pada aset kripto berfokus pada privasi, di mana pergerakan harga dapat terjadi dengan sangat cepat dan drastis dalam waktu singkat.

Industri kripto saat ini memasuki babak baru di mana investor tidak dapat hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Data pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya menunjukkan pentingnya analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Pelajari dan analisis kondisi pasar secara menyeluruh, karena setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang timbul dari keputusan investasi tersebut.