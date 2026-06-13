Pergerakan Harga Kripto: Bitcoin Naik Tipis, Altcoin Mayoritas Hijau

Ringkasan pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, dan altcoin utama dalam 24 jam terakhir serta performa mingguan. Pasar kripto bergerak positif dengan Bitcoin naik 0,16% dan Ethereum menguat 0,08%. Monero menjadi yang terbaik dengan lonjakan 1,85% dalam sehari.

Pasar kripto pada akhir pekan ini menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan mayoritas aset digital utama mencatatkan kenaikan meskipun dalam kisaran tipis. Bitcoin (BTC) sebagai kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar masih menjadi pusat perhatian investor.

Berdasarkan data dari CoinMarketCap, harga Bitcoin naik 0,16 persen dalam 24 jam terakhir dan diperdagangkan di level 63.627,74 dolar AS. Kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai 1,28 triliun dolar AS. Dalam sepekan, Bitcoin mencatat penguatan sebesar 3,95 persen, menunjukkan minat investor yang masih kuat terhadap aset kripto terbesar ini. Penguatan ini terjadi di tengah harapan akan kebijakan moneter yang lebih longgar dari bank sentral Amerika Serikat dan adopsi institusional yang terus meningkat.

Ethereum (ETH) berada di posisi kedua dengan kapitalisasi pasar sebesar 201,22 miliar dolar AS. Harga Ethereum naik 0,08 persen dalam 24 jam terakhir ke level 1.667,32 dolar AS, dan secara mingguan mencatat kenaikan 4,89 persen. Tether (USDT) sebagai stablecoin terbesar memiliki kapitalisasi pasar sekitar 186,49 miliar dolar AS, dengan harga yang stabil di 0,9994 dolar AS dan perubahan tipis 0,00 persen dalam sehari. BNB menempati posisi keempat dengan kapitalisasi pasar mencapai 81,47 miliar dolar AS.

Token native ekosistem Binance ini diperdagangkan di level 604,43 dolar AS dan bergerak stabil dalam 24 jam terakhir, meskipun mencatat kenaikan 4,46 persen dalam sepekan. Stabilitas ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental proyek di tengah volatilitas pasar. Di kelompok altcoin utama, XRP naik 0,29 persen menjadi 1,13 dolar AS dengan kapitalisasi pasar 70,52 miliar dolar AS. Solana (SOL) juga menguat 0,31 persen ke level 67,13 dolar AS, sementara Dogecoin (DOGE) naik 0,47 persen menjadi 0,08638 dolar AS.

Hyperliquid (HYPE) dan Stellar (XLM) juga mencatat kenaikan meskipun tipis. Di luar aset utama, Monero (XMR) melonjak 1,85 persen dalam 24 jam terakhir dan naik 13,64 persen dalam sepekan, menjadikannya salah satu yang berkinerja terbaik. Zcash (ZEC) menguat 0,08 persen dalam sehari dan naik 5,96 persen secara mingguan. Secara keseluruhan, sentimen pasar kripto masih cenderung positif, dengan sebagian besar aset digital utama mencatatkan kenaikan mingguan.

Namun, pergerakan harian berlangsung relatif terbatas menjelang sejumlah agenda ekonomi global seperti keputusan suku bunga Federal Reserve dan data inflasi yang menjadi perhatian investor. Pasar juga mencermati perkembangan regulasi di berbagai negara, termasuk potensi pengesahan ETF Ethereum spot yang dapat mendorong adopsi lebih luas. Selain itu, minat terhadap aset privasi seperti Monero dan Zcash meningkat seiring kekhawatiran akan privasi data di era digital.

Para analis memperkirakan pasar kripto akan tetap volatile dalam jangka pendek, namun prospek jangka panjang tetap positif seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi blockchain di berbagai sektor. Investor disarankan untuk tetap waspada dan melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan investasi





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