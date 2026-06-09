Pergerakan Harga Kripto: Bitcoin dan Ethereum Menguat, HYPE Melonjak 6%

Bitcoin dan Ethereum menguat tipis sementara HYPE memimpin kenaikan dengan lonjakan 6% di antara 15 kripto teratas. Beberapa aset seperti BNB dan LEO mengalami koreksi.

Pasar kripto pada Selasa, 9 Juni 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi dengan mayoritas aset mengalami kenaikan, meskipun beberapa di antaranya mengalami koreksi tipis. Bitcoin (BTC) tetap kokoh sebagai aset kripto terbesar dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 1,27 triliun.

Dalam 24 jam terakhir, harga BTC naik 0,29% menjadi US$ 63.307,39. Kenaikan ini memperkuat dominasi Bitcoin di tengah fluktuasi pasar yang masih berlangsung. Ethereum (ETH) juga mencatatkan penguatan sebesar 1,02% sehingga harganya mencapai US$ 1.699,30 dengan kapitalisasi pasar US$ 204,69 miliar. Sementara itu, stablecoin Tether (USDT) mempertahankan kapitalisasi pasar US$ 186,92 miliar dengan harga stabil di US$ 0,9996, hanya naik tipis 0,01%.

Di sisi lain, BNB yang berada di peringkat keempat mengalami koreksi tipis 0,10% menjadi US$ 604,85 dengan kapitalisasi pasar US$ 81,55 miliar. USD Coin (USDC) di peringkat kelima juga stabil di US$ 0,9996 dengan kapitalisasi pasar US$ 76 miliar. Peringkat keenam ditempati oleh XRP yang mencatatkan kenaikan 1,44% ke level US$ 1,17 dengan kapitalisasi pasar US$ 72,92 miliar. Solana (SOL) di posisi ketujuh menguat 1,18% menjadi US$ 67,05 dengan kapitalisasi pasar US$ 38,87 miliar.

Tron (TRX) naik 0,23% ke US$ 0,3270 dengan kapitalisasi pasar US$ 31,02 miliar. Salah satu sorotan utama adalah HYPE yang melesat 6,01% menjadi US$ 63,21 dengan kapitalisasi pasar US$ 16,06 miliar, menjadikannya aset dengan kenaikan tertinggi di antara 15 kripto terbesar. Dogecoin (DOGE) di peringkat ke-10 naik 1,14% ke US$ 0,08688 dengan kapitalisasi pasar US$ 13,44 miliar. Sementara itu, UNUS SED LEO (LEO) justru turun 2,14% ke US$ 9,42 dengan kapitalisasi pasar US$ 8,68 miliar.

Zcash (ZEC) mencatatkan kenaikan signifikan 4,38% ke US$ 458,81 dengan kapitalisasi pasar US$ 7,72 miliar. Stellar (XLM) di peringkat ke-13 turun tipis 0,10% ke US$ 0,2062 dengan kapitalisasi pasar US$ 6,99 miliar. Aset CC juga melemah 0,06% ke US$ 0,1642 dengan kapitalisasi pasar US$ 6,36 miliar. Cardano (ADA) menutup daftar 15 besar dengan penguatan 3,71% ke US$ 0,1717 dan kapitalisasi pasar US$ 6,22 miliar.

Secara keseluruhan, pasar kripto menunjukkan optimisme dengan beberapa aset unggulan seperti HYPE dan ZEC yang menonjol. Namun, investor tetap waspada terhadap volatilitas yang mungkin terjadi. Pergerakan harga ini mencerminkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh sentimen global dan adopsi teknologi blockchain yang terus berkembang. Para analis memperkirakan bahwa tren ini dapat berlanjut seiring dengan meningkatnya minat institusional terhadap aset digital.

Meskipun demikian, fluktuasi harga tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang besar, Bitcoin dan Ethereum masih menjadi penopang utama stabilitas pasar kripto secara keseluruhan





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